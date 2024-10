John Amos, une star de « Good Times » et « Roots », est mort à 84 ans

John Allen Amos Jr. est né le 27 décembre 1939 à Newark, dans le New Jersey, de John et Annabelle Amos et a grandi à East Orange, dans le New Jersey. John Sr. était mécanicien automobile. Enfant, John Jr. rêvait de devenir une star du football.

Après avoir joué pour la Colorado State University, dont il est diplômé, et être devenu champion de boxe Golden Gloves, il a été signé par les Broncos de Denver, mais une blessure aux ischio-jambiers a conduit à sa libération le deuxième jour du camp d’entraînement. Il a ensuite signé avec les Chiefs de Kansas City, mais a de nouveau été libéré.

Après avoir été exclu d’une équipe pour la deuxième fois et armé d’une bouteille de Jack Daniels alors qu’il se baignait dans une baignoire, M. Amos se souvient qu’il avait écrit un poème intitulé « Le Turc », sur ses aspirations sportives ratées. Avant de quitter les locaux des Chiefs, il a récité le poème à d’autres joueurs, qui en ont été « époustouflés », il a dit au Los Angeles Times. Cela lui a donné une nouvelle confiance dans sa capacité à performer, a-t-il déclaré.

Après un passage comme humoriste à New York sur le circuit de Greenwich Village, M. Amos a trouvé du travail en 1969 comme rédacteur pour « The Leslie Uggams Show », une revue de variétés musicales. Il a également poursuivi sa carrière d’acteur, faisant ses débuts sur scène à Los Angeles en 1971 dans une production de la comédie de Ron Clark et Sam Bobrick « Norman, Is That You? »

Il a finalement décroché le rôle principal dans une production de la pièce « Fences » d’August Wilson, lauréate du prix Pulitzer, à Albany, New York, et en tant que figure paternelle face à Denzel Washington dans le drame policier de Dennis McIntyre. « Fraction de seconde ».