John Amos, père de la sitcom révolutionnaire Good Times, décède à 84 ans | Télévision américaine

John Amos, qui incarnait le père stoïque dans Good Times et jouait le rôle de Kunta Kinte plus âgé dans la mini-série phare d’Alex Haley, Roots, est décédé à l’âge de 84 ans.

Son fils, Kelly Christopher Amos, a annoncé qu’Amos était décédé le 21 août de causes naturelles à Los Angeles.

« C’est avec une profonde tristesse que je partage avec vous la transition de mon père », a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration. « C’était un homme au cœur le plus gentil et au cœur d’or… et il était aimé dans le monde entier. De nombreux fans le considèrent comme leur père à la télévision. Il a vécu une belle vie. Son héritage perdurera dans ses œuvres exceptionnelles à la télévision et au cinéma en tant qu’acteur.

Amos a d’abord poursuivi une carrière dans le football après avoir joué à la Colorado State University, essayant pour les Broncos de Denver et les Chiefs de Kansas City de la Ligue américaine de football. Sa carrière dans le divertissement a démarré une fois qu’il a été choisi pour incarner le météorologue de WJN-TV, Gordy Howard, dans le Mary Tyler Moore Show.

Après quatre saisons de présence géniale dans la comédie du début des années 1970, Amos a été invité à auditionner pour le rôle de James Evans Sr, mari de Florida Evans d’Esther Rolle et père de trois enfants, pour la série CBS Good Times. L’émission, qui s’est déroulée de 1974 à 1979, a été développée par Eric Monte et Mike Evans avec le créateur de All in the Family, Norman Lear. Spin-off de Maude, elle-même descendante du révolutionnaire All in the Family, Good Times a été la première sitcom centrée sur une famille noire américaine.

Amos a joué pendant trois saisons dans la série, qui se déroule dans le centre-ville de Chicago. Mais il est devenu irrité par les intrigues stéréotypées du fils aîné des Evans, JJ, joué par le comédien Jimmie Walker. Amos a été radié de la série une fois qu’il a rendu public ses critiques.

John Amos en 2007. Photographie : Gus Ruelas/AP

«Nous avions un certain nombre de différences», a déclaré Amos à propos de Lear dans une interview de 2014. entretien pour la Fondation TV Academy. « J’avais l’impression qu’on mettait trop l’accent sur JJ avec son chapeau de poulet, en disant ‘Dy-no-mite !’ toutes les trois pages. J’avais le sentiment qu’on aurait pu tirer autant d’importance et de kilométrage de mes deux autres enfants, dont l’un aspirait à devenir juge à la Cour suprême, joué par Ralph Carter, et l’autre, Bern Nadette Stanis, qui aspirait à devenir chirurgien.

« Mais je n’étais pas le gars le plus diplomate à l’époque, et [the show’s producers] en avaient assez de voir leur vie menacée à cause de blagues. Alors ils ont dit : « Dites-vous quoi, pourquoi ne pas le tuer ? Nous pouvons continuer notre vie ! » Cela m’a appris une leçon : je n’étais pas aussi important que je le pensais pour la série ou pour les projets de Norman Lear.

Le personnage d’Amos a été tué dans un accident de voiture dans un épisode en deux parties qui a lancé la quatrième saison de la série, en septembre 1976.

Dans la même interview de 2014, Amos était devenu ému lorsqu’il se souvenait de la façon dont « des jeunes hommes, dans la trentaine et la quarantaine, de toutes les ethnies imaginables, s’approchaient de moi et me disaient : ‘Tu es le père que je n’ai jamais eu.’ »

Après son passage dans Good Times, la société de Lear l’a embauché pour jouer un membre du Congrès dans le pilote d’une émission intitulée Onward and Upward, qu’il a finalement quitté. Peu de temps après, il a été approché pour jouer dans Roots, la mini-série acclamée d’ABC de 1977.

« C’était exactement ce dont j’avais besoin », a-t-il déclaré. «Cela m’a enlevé le mauvais goût de Good Times – non pas que Good Times ait été entièrement mauvais, mais les circonstances dans lesquelles je suis parti et l’acrimonie entre Norman Lear et moi-même… Je me rends compte que c’est moi-même qui en suis responsable. . Je n’étais pas le gars le plus facile au monde avec qui s’entendre ou à diriger. J’ai défié tout le monde.

Roots était « une justification, un immense sentiment de satisfaction ».

Les crédits télévisés supplémentaires d’Amos incluent des rôles récurrents dans Le Prince de Bel-Air, dans le rôle du beau-père de Will Smith, ainsi que Hunter, The District, Men in Trees, All About the Andersons et le drame Netflix The Ranch. Il est apparu dans des films dont The World’s Greatest Athlete, Die Hard 2 et Coming to America 2.