John Amos, patriarche de « Good Times » et nominé aux Emmy pour « Roots », est décédé à 84 ans

LOS ANGELES (AP) — John Amos, qui a joué le rôle du patriarche de la famille dans la sitcom à succès des années 1970 « Good Times » et a obtenu un Emmy la nomination pour son rôle dans la mini-série phare de 1977 « Roots » est décédée. Il avait 84 ans.

Il est décédé le 21 août de causes naturelles à Los Angeles. La publiciste d’Amos, Belinda Foster, a confirmé la nouvelle de sa mort mardi.

Il a joué James Evans Sr. dans « Good Times », qui mettait en vedette l’une des premières familles biparentales noires de la télévision. Produit par Normand Lear et co-créé par l’acteur Mike Evans, qui a joué dans « All in the Family » et « The Jeffersons », il a été diffusé de 1974 à 1979 sur CBS.

« Cette émission était la représentation la plus proche en réalité de la vie d’une famille afro-américaine vivant dans ces circonstances telles qu’elles pourraient l’être », a déclaré Amos au magazine Time en 2021.

Parmi les crédits du film d’Amos figuraient « Let’s Do It Again » avec Bill Cosby et Sidney Poitier, « Coming to America » ​​avec Eddie Murphy et sa suite de 2021, « Die Hard 2 », « Madea’s Witness Protection » et « Uncut Gems » avec Adam. Sandler. Il était dans Ice Cube et la vidéo de 1994 du Dr Dre « Natural Born Killaz ».

Le personnage d’Amos « Good Times », ainsi que sa femme Florida, jouée par Esther Rolle, sont originaires d’une autre émission de Lear, « Maude ». James Evans a souvent occupé deux emplois manuels pour subvenir aux besoins de sa famille qui comprenait trois enfants, Jimmie Walker devenant une star en tant que fils aîné, JJ.

L’impact de la série a été tel qu’Alicia Keys, Rick Ross et le Wu-Tang Clan font partie des musiciens qui ont cité le nom d’Amos ou de son personnage dans leurs paroles.

« De nombreux fans le considèrent comme leur père à la télévision », a déclaré son fils Kelly Christopher Amos dans un communiqué. « Il a vécu une belle vie. Son héritage perdurera dans ses œuvres exceptionnelles à la télévision et au cinéma en tant qu’acteur. Mon père a adoré travailler comme acteur toute sa vie. Il était mon père, mon meilleur ami et mon héros.

Les aînés Amos et Rolle étaient désireux de donner une image positive d’une famille noire, luttant contre toute attente dans un projet de logements sociaux à Chicago. Mais ils sont devenus frustrés de voir le personnage de Walker devenir stupide et son rôle élargi.

« Le fait est que les critiques d’Esther, ainsi que celles de John et d’autres – dont certaines très pointues et personnelles – ont sérieusement nui à mon attrait auprès de la communauté noire », a écrit Walker dans ses mémoires de 2012 « Dyn-O-Mite ! Les bons moments, les mauvais moments, notre époque.

Après trois saisons acclamées par la critique et avec des audiences élevées, Amos a été licencié. Il était devenu critique à l’égard de l’équipe de rédaction blanche de la série qui créait des intrigues qui, selon lui, n’étaient pas authentiques pour les personnages noirs.

« Il y a eu plusieurs exemples où j’ai dit : « Non, vous ne faites pas ces choses. C’est un anathème pour la société noire. Je serai l’expert en la matière, si cela ne vous dérange pas' », a-t-il déclaré au magazine Time. « Et c’est devenu suffisamment conflictuel et passionné pour que finalement, mon meurtre hors de la série soit la meilleure solution pour toutes les personnes concernées, moi y compris. »

Le personnage d’Amos a été tué dans un accident de voiture. Walker a déploré la situation. « Si la décision n’avait été que pour moi, j’aurais préféré que John reste et que le spectacle reste davantage un ensemble », écrit-il dans ses mémoires. « Personne ne voulait de moi tout le temps, moi y compris. »

Amos et Lear se sont ensuite réconciliés et ils ont partagé un câlin lors d’une réunion télévisée en direct « Good Times » en 2019.

Amos a rapidement rebondi en décrochant le rôle d’un Kunta Kinte adulte, la pièce maîtresse de « Roots », basé sur le roman d’Alex Haley qui se déroule pendant et après l’ère de l’esclavage aux États-Unis. La mini-série a été un succès critique et d’audience, et Amos en a remporté un. de ses 37 nominations aux Emmy Awards.

« Je savais que ce rôle allait changer ma vie, en tant qu’acteur et simplement d’un point de vue humaniste », a-t-il déclaré au magazine Time. «C’était le point culminant de toutes les idées fausses et des rôles stéréotypés que j’avais vécus et vus m’être proposés. C’était comme une récompense pour avoir subi ces indignités.

Né John Allen Amos Jr. le 27 décembre 1939 à Newark, New Jersey, il était le fils d’un mécanicien automobile. Il est diplômé en sociologie de la Colorado State University et a joué dans l’équipe de football de l’école.

Avant de devenir acteur, il a déménagé à New York et a été travailleur social au Vera Institute of Justice, travaillant avec les accusés à la Brooklyn House of Detention.

Il a eu une brève carrière de footballeur professionnel, jouant dans diverses ligues mineures. Il a signé un contrat d’agent libre en 1967 avec les Chiefs de Kansas City, mais l’entraîneur Hank Stram a encouragé Amos à poursuivre son intérêt pour l’écriture. Il a travaillé comme auteur de publicité et de comédie avant de passer devant la caméra.

Le premier rôle majeur d’Amos à la télévision fut celui de Gordy Howard, le météorologue de « The Mary Tyler Moore Show » de 1970 à 1973. En tant que seul personnage noir de la série, il a joué le rôle d’un homme hétérosexuel devant le présentateur explosif Ted Baxter.

Il était fréquemment invité dans « The West Wing » et ses autres apparitions à la télévision comprenaient « Hunter », « The District », « Men in Trees », « All About the Andersons », « Two and a Half Men » et « Le Ranch. »

En 2020, Amos a été intronisé au Temple de la renommée du New Jersey. Il a servi dans la Garde nationale du New Jersey.

Il laisse dans le deuil sa fille Shannon, une ancienne directrice du divertissement, et Kelly Christopher, directrice et monteuse de musique vidéo nominée aux Grammy Awards. Ils étaient issus de son premier mariage avec Noel Mickelson, qu’il a rencontré à l’université. Son deuxième mariage avec l’acteur Lillian Lehman s’est également soldé par un divorce.

___

La rédactrice d’Associated Press, Kaitlyn Huamani, a contribué à ce rapport.