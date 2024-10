John Amos était une présence pionnière et apaisante à l’écran et ailleurs

Il y a quelque chose d’inhabituel dans le fait que plus d’un mois s’est écoulé avant que le décès de l’acteur John Amos, 84 ans, soit annoncé mardi. Mais une personnalité puissante met du temps à s’arrêter complètement.

Champion des Golden Gloves, joueur de football universitaire et joueur de football de ligue mineure avant de passer au divertissement – d’abord en tant que stand-up à Greenwich Village, puis en écrivant pour l’émission de variétés de Leslie Uggams en 1969, et enfin en passant au cinéma – Amos a été construit pour jouer des figures d’autorité (ou des figures anti-autorité). Les rôles tout au long de sa longue et bien remplie carrière ont inclus révérend, inspecteur, capitaine, sergent, médecin, entraîneur, shérif, pasteur, maire, diacre et, notamment, l’amiral Percy Fitzwallace, président des chefs d’état-major interarmées dans 22 épisodes de « The West Wing », télévision de prestige avant la lettre. (Quand Amos a rencontré Colin Powell, alors secrétaire d’État, Les premiers mots de Powell pour lui étaient « Percy Fitzwallace ? Quel genre de nom est-ce pour un frère ? »)

Même « Gordy le météorologue », comme beaucoup d’entre nous ont connu Amos pour la première fois, dans « The Mary Tyler Moore Show », faisait l’affaire. « Gordy s’exprimait clairement », se souvient Amos dans une interview avec la Fondation de l’Académie de Télévision. «J’ai aimé le fait qu’il soit météorologue [rather than a sportscaster] parce que cela implique que l’homme pourrait penser au-dessus des X et des O. (Dans une blague courante, il serait pris pour un animateur sportif.)

John Amos en 2007. Il était connu pour ses rôles dans « The Mary Tyler Moore Show » et dans le spin-off de « Good Times », « Maude ». (Nick Ut/Associated Press)

Et bien sûr, dans le rôle pour lequel il est sans doute le plus connu, il incarne un père – non pas le comique idiot dont les enfants sont tous plus intelligents que lui, mais un personnage attentionné, responsable et strict là où cela compte. Amos n’avait que 34 ans lorsqu’il a été choisi pour incarner James Evans, Sr., dans le spin-off de « Maude » de 1974, « Good Times » – reflétant sa maturité innée, il avait 19 ans de moins qu’Esther Rolle, qui jouait sa femme. (Il avait joué une version du rôle dans quelques épisodes de « Maude ».)

Conformément au style de la maison Norman Lear, des moments bruyants et trépidants et des crises de colère alternaient avec des moments calmes, réfléchis et plus émotionnels, comme « The Honeymooners », mais avec des commentaires sur la classe et la race. Cela démontrait la gamme de l’acteur, mais Amos a commencé à s’aigrir sur la série alors qu’il sentait l’attention se déplacer vers les basses bouffonneries comiques de Jimmie Walker dans le rôle du fils fainéant JJ ​​- « Dyn-o-mite! » vous vous en souvenez peut-être – et il l’a dit : « Je n’étais pas le type le plus diplomate à l’époque », a-t-il déclaré dans la même interview à l’Académie. Finalement, les scénaristes « en ont eu assez de voir leur vie menacée à cause de blagues » et, après la troisième saison, Lear l’a laissé partir. James est mort hors écran.

Mais « Roots » était au coin de la rue ; en tant qu’ancienne version de Kunta Kinte de LeVar Burton, c’était un rôle pour les livres d’histoire et ouvrait la porte à des rôles dramatiques.

En raison de l’époque à laquelle il est né, Amos devait être en quelque sorte un pionnier. Il était l’un des rares élèves noirs à intégrer son école primaire et secondaire du New Jersey, où on lui a demandé s’il avait une queue. Il a épousé sa première femme, Noel J. Mickelson, la mère de ses deux enfants, qui était blanche, en 1965, deux ans avant l’arrêt Loving contre Virginia, dans lequel la Cour suprême a annulé les lois contre le mariage interracial. Et il a commencé comme acteur à une époque où il était plus difficile de trouver des rôles importants pour les acteurs noirs, et l’idée d’un casting daltonien était une chose d’un avenir lointain.

John Amos en 1989, lorsqu’il a joué dans « Twelfth Night » au Central Park Theatre de New York. (René Pérez / Associated Press)

La scène, quant à elle, lui permet d’interpréter les œuvres d’Athol Fugard (« ‘Master Harold’… and the Boys » à Detroit), d’Eugene O’Neill (une tournée de « The Emperor Jones » dans la pièce créée par Paul Robeson) , August Wilson (« Fences » à Albany) et Shakespeare (Sir Toby Belch dans une production de « Twelfth Night » en 1989 pour Shakespeare in the Park de Joseph Papp, aux côtés d’André Braugher, LisaGay Hamilton, Michelle Pfeiffer et Gregory Hines). En 1990, il crée son propre one-man show, « La comète de Halley » dans lequel il incarne un homme regardant en arrière à travers le siècle, et qu’il a fait en tournée pas plus tard qu’en 2017.

Entre les sommets, sa carrière trace la forme familière d’un acteur allant là où le travail va, y compris des retrouvailles avec Norman Lear sur l’éphémère « 704 Hauser », sur une famille noire emménageant dans l’ancienne maison d’Archie Bunker ; des rôles récurrents dans la sitcom UPN Debbie Allen-LL Cool J, « In the House » et dans le drame policier de CBS « The District » ; et le drame policier NBC « Hunter ». Il y a eu de très nombreuses photos d’invités sur « The Love Boat » et « The A-Team », sur « 30 Rock » et « The Righteous Gemstones ». Sur grand écran, parmi de nombreux films oubliés, figuraient des tournants bien connus dans « Coming to America » ​​d’Eddie Murphy et une apparition dans son propre rôle dans « Uncut Gems » de Josh et Benny Safdie.

La télévision était là où il comptait le plus. Peut-être que mon rôle préféré d’Amos était celui du pilote de brousse Buzz Washington dans la comédie d’Anne Heche en Alaska de 2006 « Men in Trees ». Marié depuis 10 ans avec Mai (Lauren Tom), une épouse par correspondance, qui pourrait être une poignée, il a souligné la douceur qui sous-tendait ses meilleurs rôles ; il pourrait être une présence apaisante à l’écran. Les gens puissants n’ont pas besoin de crier pour se faire entendre, et ils n’en sont que plus puissants.