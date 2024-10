John Amos, acteur de « Roots » et « Good Times », est décédé à 84 ans

L’acteur John Amos, connu pour ses rôles dans la mini-série à succès « Roots » et dans la sitcom « Good Times » de CBS, est décédé. Il avait 84 ans.

Le publiciste d’Amos a confirmé sa mort à CBS News et a partagé une déclaration de la famille. Aucun détail sur sa mort n’était immédiatement disponible.

« C’est avec une profonde tristesse que je partage avec vous la transition de mon père », a déclaré son fils, Kelly Christopher Amos, dans le communiqué. « C’était un homme avec un cœur très bon et un cœur en or… et il était aimé dans le monde entier. »

« De nombreux fans le considèrent comme leur père à la télévision. Il a vécu une belle vie », poursuit le communiqué. « Son héritage perdurera dans ses œuvres exceptionnelles à la télévision et au cinéma en tant qu’acteur. Mon père a adoré travailler comme acteur toute sa vie… plus récemment dans ‘Suits LA’ dans son rôle d’acteur et dans notre documentaire sur son parcours de vie en tant qu’acteur. acteur, « America’s Dad ». Il était mon père, mon meilleur ami et mon héros. Merci pour vos prières et votre soutien en ce moment. »

John Amos le 5 octobre 2015 à New York. Craig Barritt/Getty Images pour Time Warner Inc.



La carrière d’Amos à la télévision, au cinéma et au théâtre s’étend sur plus de cinq décennies. Il a joué le météorologue Gordy Howard dans « The Mary Tyler Moore Show » et a joué le rôle de James Evans Sr. pendant trois saisons de « Good Times » de CBS.

« Cette émission était la représentation la plus proche en réalité de la vie d’une famille afro-américaine vivant dans ces circonstances », a déclaré Amos. a déclaré au magazine Time en 2021.

En 1977, il incarnait Kunta Kinte, adulte, dans « Roots », une mini-série historique qui racontait l’histoire d’une famille afro-américaine à travers des générations de l’histoire des États-Unis, de l’esclavage à la liberté. Il a obtenu une nomination aux Emmy pour ce rôle.

Il a joué dans le film « Coming to America » de 1988 et sa suite en 2021. Sa dernière apparition au cinéma était dans la comédie entre amis de Netflix « Me Tyme », selon son publiciste.

Hors écran, il était un défenseur d’une représentation positive des Afro-Américains au cinéma et à la télévision.

« Nous sommes très fiers d’avoir représenté John. Il était non seulement un talent remarquable mais aussi une âme profondément gentille et généreuse. Son impact sur l’industrie et ceux qui l’ont connu ne sera jamais oublié », a déclaré Julia Buchwald, présidente de Buchwald talent. agence.

Avant de faire ses débuts dans le monde du divertissement, Amos était travailleur social à New York et a eu une brève carrière de footballeur professionnel avec les Chiefs de Kansas City. Il a également occupé des postes d’auteur de publicité et de comédie.

Il a servi dans la Garde nationale du New Jersey et a été intronisé au Temple de la renommée de l’État en 2020.

Amos s’est marié deux fois. Son premier mariage fut avec l’artiste Noel Mickelson, en 1965, et ils eurent deux enfants, Shannon Amos et Kelly Christopher Amos. Lui et Mickelson se sont séparés en 1975. Amos a été marié à l’actrice Lillian Lehman pendant un an.

Il laisse dans le deuil ses deux enfants.

Plus de CBS News