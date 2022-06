John Albert Laylo des Philippines est tué à Philadelphie

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

John Albert Laylo, 35 ans, et sa mère, Leah Bustamante Laylo, étaient en vacances ensemble à Philadelphie samedi, avant de se rendre à l’aéroport dans une voiture Uber. Lorsque la voiture dans laquelle ils se trouvaient s’est arrêtée à un feu rouge près de l’Université de Pennsylvanie, une personne dans un véhicule noir derrière eux a tiré dans leur véhicule, a déclaré le département de police de Philadelphie dans un communiqué de presse.

La voiture noire s’est alors arrêtée à côté de la leur et a tiré plusieurs coups de feu supplémentaires. Laylo a reçu une balle dans la nuque et a été transporté à l’hôpital, où il a été déclaré mort dimanche matin, selon la police.

Sa mère a déclaré dans un message sur Facebook qu’elle avait été blessée par des éclats d’obus. On ne sait pas si le chauffeur, qui travaillait pour Uber à l’époque, a été blessé.

La police a déclaré que les agents étaient intervenus sur les lieux vers 4 heures du matin samedi. On ne sait pas si la fusillade était une attaque ciblée ou aléatoire, et l’enquête est en cours. Lundi après-midi, la police n’avait procédé à aucune arrestation ni identifié de suspect.

Elmer Cato, consul général des Philippines à New York, a exhorté la police de Philadelphie à « tout faire pour [the] coupable en justice » sur Twitter dimanche .

« J’ai dit une prière pour lui et lui ai assuré que nous ferons tout notre possible pour le ramener à la maison dès que possible », a tweeté Cato.