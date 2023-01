John Abraham Trends sur Twitter alors que les fans louent son rôle de « Jim » dans « Pathaan »

“Pathaan” a réuni toute la nation car l’atmosphère n’était pas moins que festive lors du retour de Shah Rukh Khan sur grand écran. Outre Shah Rukh, le film qui met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham est déjà devenu la plus grande sortie jamais réalisée pour un film hindi dans l’histoire du cinéma indien avec 8000 écrans diffusant le film dans le monde et des émissions supplémentaires de fin de soirée ajoutées pour rencontrer le public. demande. Alors que la magie de SRK est visiblement visible dans les théâtres, l’acteur John Abraham recueille également des éloges sur les réseaux sociaux.

L’acteur est devenu tendance sur le site de micro-blogging Twitter. Alors que beaucoup pensaient que l’acteur était sous-estimé, beaucoup l’ont félicité pour son rôle de “Jim”.

« Un des meilleurs films d’action de John Abraham selon moi ! Les séquences d’action du film étaient d’enfer ! J’ai toujours cru qu’il aurait pu grandir comme la franchise indienne John Wick !”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “#Pathaan est facilement mon film de l’année. Si vous aimez les grosses actions cuivrées et les doublures à gogo, Pathaan vous fascinera. comme peu d’autres l’ont fait. (Ne me lancez même pas sur les numéros de danse.) Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham sont de la dynamite.”

Voici quelques réactions :

J’ai regardé Pathaan uniquement pour John Abraham lmao— anu-shree (@anushree_dhawan) 29 janvier 2023

Un film d’action est aussi bon qu’il est antagoniste, John Abraham ramenant la méchanceté suave. Après Arjun Rampal dans le rôle de Mukesh Mehra, Jim est vraiment une délicieuse combinaison de charme et de chaleur diabolique ! #Pathaan pic.twitter.com/ZvRln5Sqfs— Shamz 🌤 (@shamzz85) 28 janvier 2023

Pathan✅Story n’était rien de trop fou, un film terroriste de base sur la mafia bollywoodienne. J’ai apprécié les scènes d’action pour la plupart avec quelques hasards. Peu de plans avaient une excellente cinématographie d’angle de caméra. L’antagoniste et la fin étaient plus discrets que ce à quoi je m’attendais. Jean Abraham👌. Globalement 7/10 pic.twitter.com/jj792GNzjK— Remu (PDG de Rem) (@Remuru44) 29 janvier 2023

Pathaan a créé l’histoire au box-office. Le film, qui est sorti en salles le 25 janvier, devrait franchir la barre des 54 crores de roupies le jour de son ouverture. Les premières estimations suggèrent que le film est susceptible de battre le record de la vedette de Yash KGF 2 (Hindi) qui s’était ouvert à un crore stupéfiant de Rs 53,95.

Selon un rapport de Pinkvilla, l’ouverture de Pathaan dans toute l’Inde devrait se situer entre Rs 52,00 et 54,00 crore, bien que les chiffres finaux puissent être plus élevés, selon l’endroit où les écrans simples atterrissent à partir des ceintures de masse.

Pendant ce temps, l’acteur-cinéaste Satish Kaushik a tweeté: «Le 25 janvier 2023 est le jour de célébration pour l’industrie cinématographique bien-aimée de Mumbai… les bons jours sont de retour… le blockbuster Pathan franchira 50cr aujourd’hui et le teaser de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan montre un autre blockbuster en route. Bravo @iamsrk @BeingSalmanKhan. C’est l’heure de la fête à Bollywood.”

