John Abraham rejoint le tournage de « Pathan » avec Shah Rukh Khan-Deepika Padukone

La star de Bollywood, John Abraham, qui joue le méchant dans « Pathan » de YRF, a rejoint le programme de tournage et les fans se réjouissent. John tournera ses parties avec Shah Rukh Khan, qui a commencé le programme la semaine dernière alors que Mumbai commençait à se déverrouiller après la deuxième vague de coronavirus.

Découvrez son image sur laquelle un fan des studios YRF a cliqué, ce qui prouve que la star de l’action macho a repris son tournage Pathan.

Une source commerciale de premier plan révèle: « Aditya Chopra et Siddharth Anand ne ménagent aucun effort pour s’assurer que Pathan est une extravagance visuelle pleine d’action. Siddharth tourne actuellement des parties vraiment intenses et clés du film avec Shah Rukh Khan et John à YRF Studios. Deepika Padukone rejoindra le tournage dans les prochains jours. Nous nous attendons à des feux d’artifice dans ce programme alors que SRK et John se retrouvent face à face pour certaines scènes à succès du film. «

Plus tôt, le 25 juin, Shah Rukh Khan avait repris le tournage de son projet très attendu « Pathan » aux studios Yash Raj Films de Mumbai.

Une source commerciale bien placée avait déclaré: » Pathan a repris son calendrier de tournage après le verrouillage causé par la deuxième vague. Un calendrier de tournage intense attend SRK qui semble avoir commencé le tournage en premier. Une partie importante du film sera tournée dans ce programme avant que l’équipe ne se rende sur des sites internationaux pour tourner les grandes séquences d’action et d’échelle. »

Réalisé par Siddharth Anand, « Pathan » devrait bientôt commencer son programme à l’étranger où l’équipe tournera des séquences d’action à couper le souffle.

‘Pathan’ fait partie de la vaste gamme de films d’Aditya Chopra qui devrait être annoncé bientôt. Avec « Tiger 3 » de Salman Khan, « Maharaj » de Junaid Khan, Saif Ali Khan, Rani Mukerji, Siddhant Chaturvedi et « Bunty Aur Babli 2 » de Sharvari, le suivant de Vicky Kaushal, « Jayeshbhai Jordaar » de Ranveer Singh, Ranveer Singh , YRF devrait régner sur le box-office dès que les affaires théâtrales reviendront à la normale.