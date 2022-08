John Abraham, le film de Disha Patani frappe 22 crore

Ek Villain Returns a réussi à gagner Rs 22 crore au box-office en 3 jours. Le film qui met en vedette Tara Sutaria, Arjun Kapoor, Disha Patani et John Abraham dans les rôles principaux, est sorti le vendredi 29 juillet.

Malgré des critiques mitigées, Ek Villain Returns a collecté Rs 8,35 crores le 3ème jour. Les émissions sont pleines et le film se porte bien au box-office. Samedi, le partant Arjun Kapoor-Tara Sutaria a collecté Rs 7,5 crores au box-office.





Dans Ek Villain Returns, Disha a abandonné toutes ses inhibitions pour réaliser des scènes intimes et torrides avec sa co-vedette masculine John Abraham. Depuis la sortie de la bande-annonce d’Ek Villain Returns, les scènes torrides de Disha et John font parler d’elles. Récemment, lors de l’événement promotionnel du film à Delhi, lorsqu’on a demandé à Disha de filmer des scènes intimes avec John Abraham et à quel point elle se sentait à l’aise de le faire, elle a dit : “Regardez avec qui je fais ces scènes avec… John Abraham ! C’était très confortable avec Mohit monsieur (Mohit Suri, réalisateur) étant là, et avec John et toute l’équipe à chaque instant. Je n’ai rien à redire du tout.

Lis: Ek Villain Returns box-office collections jour 2: John Abraham, le drame de vengeance d’Arjun Kapoor gagne Rs 7,25 crore

Pendant ce temps, le producteur Ektaa R Kapoor a été interrogé sur l’allégation de Kamaal R Khan selon laquelle Ek Villain Returns est une copie d’un film sud-coréen. À cela, le producteur a répondu que Suri avait raconté ses deux scénarios qu’il avait développés. “Laissez-moi vous dire la vérité sur ce film. Mohit m’avait raconté deux scénarios. Je lui ai dit que la franchise ‘Ek Villain’ devait être beaucoup plus importante cette fois. Il m’a ensuite dit que Rohit Shetty aimait beaucoup ce scénario et il l’a pris.” “Je suis allé à Rohit, je suis comme sa sœur, et je lui ai demandé. Comme un bon frère qu’il est, il l’a rendu. C’est un tel script que celui qui l’écoute ne dira pas non. Ce script a n’a été faite dans aucune langue, nulle part », a-t-elle déclaré.