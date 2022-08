John Abraham, le film d’Arjun Kapoor gagne Rs 48,5 crore

Avec John Abraham, Arjun Kapoor, Tara Sutaria et Disha Patani dans les rôles principaux, Ek Villain Returns s’est avéré être une entreprise réussie pour ses producteurs Balaji Telefilms et T-Series alors que le réalisateur Mohit Suri continue de surprendre les experts du commerce avec son des collections en croissance continue.

Le film s’est rapproché de Rs 50 crore au box-office mondial alors que Balaji Motion Pictures a partagé les chiffres officiels sur son compte Instagram indiquant que le thriller d’action à suspense a gagné Rs 48,5 crore dans le monde. Partageant l’annonce, la maison de production dirigée par Ekta Kapoor a écrit: “Les méchants font vibrer le box-office avec leurs performances, traversant une collection de 48,5 crores dans le monde.”





Sorti le 29 juillet, le thriller d’action est la suite spirituelle du thriller Ek Villain réalisé par Mohit Suri lui-même et mettant en vedette Shraddha Kapoor et Sidharth Malhotra dans les rôles principaux avec Riteish Deshmukh jouant le “méchant” dans leur vie. Le film de 2014 avait collecté plus de Rs 150 crore au box-office mondial.

Il semble que la bande-annonce et la bande originale d’Ek Villain Returns aient conduit à son succès au box-office. Les créateurs ont fait un travail splendide avec une bande-annonce intéressante qui a laissé le public deviner l’antagoniste et cela a amené le public à se presser dans les théâtres pour connaître le vrai méchant.

À l’exception de John, les trois stars d’Ek Villain Returns, à savoir Arjun, Tara et Disha, ont visité l’emblématique théâtre Gaiety à écran unique à Mumbai le dimanche 31 juillet pour célébrer le succès du film. Les acteurs, tous vêtus de noir, ont fait étalage de la planche Housefull et ont salué leurs fans.

LIRE | Ek Villain Returns: Arjun Kapoor, Disha Patani et Tara Sutaria célèbrent le succès du film auprès des fans avec une pension complète

Outre Ek Villain et Ek Villain Returns, Mohit Suri a réalisé des films comme Murder 2, Malang, Zeher, Kalyug, Woh Lamhe, Half Girlfriend et Aashiqui 2, entre autres.