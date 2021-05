John Abraham et Pooja Bhatt remercient la police de Delhi d’avoir arrêté 2 personnes pour avoir battu à mort un chien errant | Nouvelles des gens

Mumbai/New Delhi : un jour après que la police de Delhi a arrêté deux personnes pour avoir brutalement battu et tué un chien errant, l’acteur de Bollywood John Abraham a pris un moment pour apprécier la force d’avoir pris des mesures rapides contre eux et a également exhorté le bureau du Premier ministre à lever une voix contre la brutalité animale.

Jeudi, le DCP RP Meena du sud-est de Delhi a déclaré que la police avait arrêté deux personnes pour avoir battu sans pitié un chien errant.

La vidéo du chien battu avec un bâton était devenue virale sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré que la police avait enregistré un cas au poste de police de la zone industrielle d’Okhla sur la plainte de Gaurav Gupta, agent de protection des animaux de People for Animals, une ONG.

S’adressant à Twitter, Abraham a déclaré: « Merci au DCP South East Delhi et à votre équipe pour votre action rapide contre cet acte horrible. Nous avons besoin de plus d’officiers comme vous pour se rassembler et mettre en œuvre des lois plus strictes contre la cruauté envers les animaux. Le PMO Inde et d’autres se mobilisent contre la violence de ce type. La brutalité sous quelque forme que ce soit ne doit pas être tolérée. Élevez la voix contre la cruauté envers les animaux ! »

Merci @DCPSEastDelhi @rpmeenaips & équipe pour votre action rapide contre cet acte horrible. Nous avons besoin de plus d’officiers comme vous pour se rassembler et mettre en œuvre des lois plus strictes contre la cruauté envers les animaux. Je demande instamment @Croix bleue_ @PMOInde & d’autres à se rallier contre les violences de ce genre https://t.co/OedflTOo6G – John Abraham (@TheJohnAbraham) 27 mai 2021

Meena a également répondu au tweet de l’acteur de Bollywood et a déclaré: « Merci John Abraham d’avoir appelé et apprécié les efforts de l’équipe du DCP South East Delhi pour avoir répondu rapidement et arrêté l’accusé. »

Vendredi, l’acteur de Bollywood Pooja Bhatt a également remercié la police de Delhi pour avoir pris des mesures rapides contre l’accusé.

Merci pour la rapidité d’action prise ! Cela contribuera grandement à assurer la sécurité et la compassion envers les animaux. – Pooja Bhatt (@PoojaB1972) 28 mai 2021

Merci @DCPSEastDelhi C’est beaucoup, beaucoup besoin! Votre action rapide et votre position sur la même chose sont vraiment appréciées ! https://t.co/xd9h129IK8 – Pooja Bhatt (@PoojaB1972) 28 mai 2021

Dans une série de tweets, elle a déclaré : « Gratitude pour l’action rapide prise ! Cela contribuera grandement à assurer la sécurité et la compassion envers les animaux. »

Dans un autre tweet, elle a déclaré: « Merci DCP South East Delhi. C’est vraiment nécessaire! Votre action rapide et votre position sur la même chose sont vraiment appréciées. »