John Abraham commence le tournage du film de Dinesh Vijan et dévoile son PREMIER look

L’acteur de Bollywood, John Abraham, a publié lundi une vidéo annonçant sa première collaboration avec le producteur Dinesh Vijan pour un thriller d’action à venir “Téhéran”.



S’adressant à Instagram, l’acteur de `Dhoom` a partagé une vidéo d’annonce, à laquelle il a sous-titré, “Lumières Camera Time for some ACTION! Le tournage de #Tehran commence!” Réalisé par Arun Gopalan, “Tehran” s’inspire de faits réels et l’acteur de “Housefull 2” a commencé le tournage de ce thriller d’action aujourd’hui.







Dans la vidéo d’annonce, l’acteur `Satyamev Jayate` peut être vu avec un regard intense, la partition de fond rend la vidéo d’annonce plus captivante. Peu de temps après l’annonce, les fans ont inondé la section des commentaires et laissé tomber des émoticônes de cœur et de feu. “Je ne peux pas attendre”, a commenté un utilisateur suivi d’emojis de cœur. Un autre utilisateur a écrit: “Meilleurs voeux John monsieur, j’attends Téhéran …”. La distribution vedette restante du film n’a pas encore été annoncée.

Pendant ce temps, l’acteur de “Parmanu” a été vu pour la dernière fois dans “Attack” avec Jacqueline Fernandes et Rakul Preet Singh. Le film n’a pas réussi à impressionner le public au box-office. John sera ensuite vu dans “Ek Villain Returns” avec Arjun Kapoor, Tara Sutaria et Disha Patani, dont la sortie est prévue le 22 juillet 2022.



Le film est produit conjointement par T-series et Balaji Films. En dehors de cela, il jouera également dans le prochain réalisateur de Sidharth Anand “Pathaan” aux côtés de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, qui devrait sortir en salles le 25 janvier 2023.