John Abraham cède les réseaux sociaux à des ONG qui aident les victimes de Covid | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur John Abraham a annoncé vendredi qu’il avait remis ses comptes de médias sociaux aux ONG avec lesquelles il était partenaire, afin qu’elles puissent aider les gens avec ce dont ils ont besoin alors que le pays se bat contre Covid.

Alia Bhatt, Sonu Sood et Bhumi Pednekar sont d’autres célébrités qui ont essayé d’aider en publiant des informations pertinentes sur leurs comptes de médias sociaux.

L’acteur a publié une note parlant de la terrible situation dans le pays et a informé les fans que tout le contenu de son compte sur les réseaux sociaux serait destiné à aider les gens avec tout ce dont ils ont besoin.

«En tant que pays, nous vivons une situation très sombre. À chaque minute qui passe, de plus en plus de personnes sont incapables de se procurer de l’oxygène, un lit aux soins intensifs, un vaccin et parfois même de la nourriture. Cependant, ces temps difficiles ont également amené des gens ensemble, pour soutenir, faire une différence et répondre aux besoins. À partir d’aujourd’hui, je vais céder mes comptes de médias sociaux à des ONG avec lesquelles nous avons établi un partenariat à travers le pays et tout le contenu publié sur mes poignées sera exclusivement pour aider à connecter les personnes concernées avec les ressources dont ils ont besoin. Il est temps de nous étendre à l’humanité et de prendre des mesures pour surmonter cette crise. Tout et n’importe quoi pour sauver des vies et gagner cette bataille ensemble », lit-on dans la note de John.

Il a légendé la note comme suit: « Tout et n’importe quoi pour sauver des vies et gagner cette bataille ENSEMBLE # covid19india #covidresources #covidindia #togetherwecan #togetherwearestronger. »