John Abraham brutalement trollé pour avoir soulevé un vélo dans la promo de la WWE, les internautes disent « Satyameva Jayate 3 arrive bientôt »

Même le dur à cuire de Bollywood, John Abraham, ne peut échapper à la nature brutale des internautes. Sa dernière démonstration de force suscite une réaction méchante de la part des internautes.

John Abraham est l’un des durs à cuire de Bollywood qui a créé son fan suivant en raison de son physique impressionnant et de son artiste masala. La star d’action est connue pour dépeindre un personnage plus grand que nature dans ses films, battant des dizaines d’hommes en bouillie. Il a soulevé une voiture en marche, cassé un téléphone portable et même abattu un hélicoptère en vol à mains nues.

L’acteur a récemment impressionné les masses avec son rôle de Jim dans Pathaan de Shah Rukh Khan. Cependant, John a donné un autre aperçu de sa force, et plutôt que d’impressionner, cela a irrité l’internaute. John a récemment tourné une promo pour WWE Entertainment, qui montre sa force en soulevant un vélo lourd. John fait le gros du vélo et le soulève comme un haltère. John a laissé tomber la promo sur son Instagram, avec la légende, « Apko divertir karna salut hai humara sabse bada récompense! »

Voici la vidéo

John n’est pas très actif sur les réseaux sociaux et il utilise principalement Instagram pour les promotions sur les réseaux sociaux. La promo de John a laissé les internautes impressionnés, et ils ont laissé tomber des commentaires durs à méchants sur le message. Un internaute a écrit : « Bhai dekhte hi lag raha hai fake hai ». Un autre internaute a écrit : « Bas isi harkaton ki wajah sai, personne ne vous a mentionné dans le succès du film Pathan. » L’un des internautes a écrit : « Fake hai uske muscles dekho bike uthayi hai usne and usme koi bhi tension nahi hai muscles ke andar. » Un internaute a écrit : « Nous l’avons vu en direct soulever un vélo pendant la promotion du film Force. Tu es incroyable. » Un autre internaute a dit : « Pas question !!!!!!!!!!!! Je peux voir le fil du câble. » L’un des internautes a écrit : « Satyameva Jayate 3 arrive bientôt ».

Pour les non-initiés, John a soulevé la moto à l’écran, à quelques reprises. La première fois que John a présenté son énergie de bête, c’était dans Force (2011). Dans l’une des scènes d’action, John a soulevé le vélo lourd et a jeté un crétin. Dans Satyameva Jayate 2, John a soulevé un vélo avec un cycliste. La cascade de John dans Force a été appréciée. Mais le public a rejeté sa tentative dans Satyameva Jayate 2 et s’est moqué des séquences d’action du film. Côté travail, John sera bientôt vu avec Manushi Chhillar et Madhurima Tuli à Téhéran. John a également The Diplomat dans le pipeline, et il sera vu avec Tamannahh Bhatia et Sharvari à Vedaa.