John Abraham a trollé pour sa remarque « je n’aimerais pas être disponible pour Rs 299 », les internautes disent « trop ​​​​d’ego »

John Abraham, dont la dernière sortie Attack s’est avérée être un énorme échec au box-office, a récemment déclaré dans une interview qu’il ne voulait être vu que sur grand écran et que l’acteur de Dhoom « n’aimerait pas être disponible pour Rs 299 ou 499 » sur les plateformes OTT. Maintenant, il est brutalement trollé pour sa déclaration par les internautes.

S’adressant à ETimes, John a déclaré: « Je suis un héros du grand écran et c’est là que je veux être vu. À ce stade, je ferai des films destinés au grand écran. Je trouverais offensant si quelqu’un éteignait mon filmer à mi-chemin sur une tablette parce qu’ils devaient se précipiter aux toilettes. De plus, je n’aimerais pas être disponible pour 299 ou 499 ₹. J’ai un problème avec ça.

Réagissant à sa déclaration, plusieurs internautes ont critiqué l’acteur en lui rappelant ses récents flops tels que Attack et Satyameva Jayate 2. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Trop d’ego pour quelqu’un qui fait des films comme Satyamev Jayate 2. Nous connaissons très bien vos normes après avoir regardé Housefull 2 ​​Mr. John. »

Un autre internaute a fait remarquer: « Les cinémas d’Iski me chalti hi kahaan hai.. Bahut time se koi acchi movie nahi aayi iski..OTT pe jab bade stars ki movie aa sakti hai to ye konsa supreme hai bollywood ka.. Itna ghamand bhi theek nahi , aaj kal log OTT pe dekh rahe hai wo bhi bahut hai tumhare liye ».

Voici quelques-unes des autres réactions de Twitter

Trop d’ego pour quelqu’un qui fait des films comme Satyamev Jayate 2.

Nous connaissons très bien vos normes après avoir regardé housefull 2 ​​M. John. – Despote (@TheDespotcone) 23 juin 2022

Iski Movies Theaters me chalti hi kaha hai.. Bahut time se koi acchi movie nahi aayi iski.. OTT pe jab bade stars ki movie aa sakti hai to ye konsa supreme hai bollywood ka.. Itna ghamand bhi theek nahi, aaj kal log OTT pe dekh rahe hai wo bhi bahut hai tumhare liye. – Tarun Maheshwari (@tmaheshwari) 23 juin 2022

Je ne préfère même pas regarder ses films diffusés gratuitement sur un écran de télévision… Oubliez le grand écran. – Mad Prax (@madprax) 23 juin 2022

Iski ek bhi film maine nhi dekhi grand écran pe …. Bas Pathan dekhne Jaungi Wo bhi Sabko Pata Hai Kiske Liye — TeddyBunny (@teddyybunnyy) 23 juin 2022

Héros sur grand écran —- videur sur grand écran lagta hai aapko dekh kar !!!!

Kya 299 ou 499 paise nahi hai ???

A un acteur que vous devriez disponible sur toutes les plateformes !!!

Aujourd’hui, nous voyons de bons spectacles à travers le monde avec cet ott seulement. – Ravish Reddy (@Ravi_RTR) 23 juin 2022

Bhai itna attitude envers Salman Akshay inme bhi nahi hai jitna dans bhaisaahab me hai baat to aise Kar Raha hai jaise 100-200 crore ki movie Dena iske liye aam baat hai – Najim Ali (@ NajimAl05643735) 23 juin 2022

Pendant ce temps, John sera vu ensuite dans Ek Villain Returns de Mohit Suri, la suite spirituelle de son propre film Ek Villain de 2014. Prévu pour sortir le 29 juillet, le thriller d’action verra Abraham partager l’espace d’écran avec Arjun Kapoor, Disha Patani et Tara Sutaria.

L’acteur a également Pathaan de Shah Rukh Khan dans son chat. Le réalisateur Siddharth Anand devrait sortir le 25 janvier 2023 et met en vedette Deepika Padukone dans le rôle principal féminin.