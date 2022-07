John Abraham a réprimandé Pooja Bhatt pour ne pas se soucier de son consentement à filmer des scènes intimes avec Bipasha Basu dans Jism

L’entreprise de production Jism de Pooja Bhatt, avec John Abraham et Bipasha Basu, était l’un des meilleurs thrillers érotiques réalisés à Bollywood. Bipasha est devenue la sirène sexy de Bollywood et le film a lancé la carrière de John dans l’industrie. Alors que Pooja s’est assuré que Bipasha serait à l’aise avec les scènes intimes, John l’a réprimandée pour ne pas se soucier de son consentement lors du tournage des scènes érotiques du film.

“J’ai fait un film avec Bipasha Basu et nous avons lancé le magnifique John Abraham. En fait, je dirigeais les scènes d’amour et tout ça. Je suis allé leur expliquer ce qui était nécessaire. si vous n’êtes pas à l’aise ‘ et John m’a juste regardé et a dit ‘Excusez-moi! Quelqu’un peut-il me demander si je suis à l’aise de faire cela?’ C’était comme si quelqu’un m’avait jeté un seau d’eau froide. Quelle présomption de notre part, les femmes, de penser qu’il n’y a que les femmes qui se sentent mal à l’aise dans une situation intime. Les pauvres hommes !” Pooja a révélé en parlant sur Swipe Ride de Tinder India avec Kusha Kapila.

Elle a ajouté : “Que Dieu bénisse tous les hommes avec qui j’ai été, parce que je pense que j’ai tiré quelque chose de chacun d’eux. Je tiens particulièrement à remercier les personnes qui m’ont brisé le cœur et qui l’ont piétiné parce que quand on regarde en arrière avec le recul et ce que vous pensez être une boîte des ténèbres que quelqu’un vous a remise, s’avère en fait être le cadeau le plus massif que vous puissiez recevoir. Parce que c’est ce qui vous réintroduit à vous-même.

Le sperme a également allumé la romance de John et Bipasha. Leur relation est restée forte pendant près d’une décennie, mais malheureusement, elle s’est terminée brusquement et le duo s’est séparé après avoir annoncé leur rupture.