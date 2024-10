Rob Zombie monte sur scène pour Louder Than Life 2022 avec le guitariste original Mike Riggs au lieu de Jean 5 et tout le monde était un peu confus. Il s’est avéré que Gréements avait tranquillement rejoint Zombile groupe comme Jean 5 quitter pour rejoindre Mötley Crüe. Dans une interview avec Le spectacle Jasta, Jean 5 a révélé qu’il n’avait toujours pas parlé à Zombi depuis son départ, mais note qu’il n’y a pas de mésentente entre les deux.

« Nous ne sommes pas en mauvais termes. Et Voler m’a souhaité bonne chance. Et il m’a dit : « Va les chercher », et tout ça. Nous ne sommes donc pas en mauvais termes, mais nous ne nous sommes tout simplement pas parlé ; nous ne nous sommes pas parlé. Mais il va très bien. Il a un nouveau groupe génial, et il est en train de botter le cul. Mais nous n’avons tout simplement pas parlé. Je ne pense pas qu’il y ait de mésentente ou quoi que ce soit. Je veux dire, 17 ans et des choses comme ça, mais il était juste temps de… »

Sur Gréements rejoindre Zombile groupe, Jean 5 a déclaré qu’il n’avait aucune part dans l’affaire. Mais il est ravi que le gars soit de retour.

« Non. Je pense que ce qui s’est passé, c’est que nous avons joué à Louder Than Life [in September 2022]et j’ai dit Voler que je rejoignais Mötley Crüe. Et nous avions deux concerts à faire : Louder Than Life et Aftershock. Et alors j’ai dit Voleret puis nous sommes allés faire Louder Than Life, et j’ai vu Gréements en quelque sorte debout sur le côté. Et j’ai pensé : « Oh, c’est génial. Je pense Gréements ce serait incroyable.

« Il a fait un excellent travail lors des tournées précédentes, et j’ai trouvé que c’était une idée merveilleuse. Alors j’ai même dit à Volerj’étais comme, ‘Volers’il a besoin de quelque chose, s’il veut des armoires, s’il a besoin de ceci ou de cela ou de tout ce que je peux faire pour l’aider, je voulais l’aider de quelque manière que ce soit. Mais ensuite Aftershock, je suppose Voler je ne voulais pas que je joue à Aftershock. Donc Gréements joué celui-là.

« Ce qui est si étrange, c’est que le public n’avait aucune idée de ce qui se passait. Et c’est ce qui était si étrange, c’est que, tout d’un coup, voici Aftershock et ensuite je ne suis plus là. Alors tout le monde se disait : ‘Eh bien. , que se passe-t-il?’ Mais je pense que les gens l’ont compris et c’était bien et merveilleux. C’était une transition étrange, mais ce n’est pas grave.

Il a ajouté : « Je pense Voleril va très bien, et je pense que le groupe est génial. Et je pense que c’est un groupe merveilleux et que les gens l’apprécient. Et c’est de cela dont il s’agit. Il s’agit avant tout que les gens s’amusent et apprécient la musique, et c’est ce qui se passe. »