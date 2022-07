Johannes de Strictly fond en larmes alors qu’il est obligé de manquer le mariage de son meilleur ami Graziano en Italie

GRAZIANO Di Prima a révélé que sa co-vedette de Strictly Come Dancing, Johannes Radebe, a fondu en larmes alors qu’il était forcé de manquer son mariage.

Le danseur professionnel Graziano a récemment épousé sa fiancée Giada Lini en Sicile, et Johannes devait être son témoin, mais n’a pas pu le faire en raison de problèmes de visa.

Getty

Graziano a expliqué à OK! Magazine : « Il m’a appelé en pleurant ce jour-là.

« Le matin, il m’a dit : ‘Je sais que je ne suis pas là mais j’ai pleuré toute la nuit et mon cœur sera à tes côtés.’ Il a également dit qu’il s’était habillé comme s’il était au mariage, mais qu’il était dans son appartement à la maison.

“Johannes et moi avons commencé notre voyage sur Strictement ensemble et juste connectés.

« Nous parlions du fait que nous venions de villes vraiment modestes et de la façon dont nous avons trouvé un moyen d’exceller, de rêver grand et de travailler dur. Il a tellement été là pour moi. »

Le danseur de salon, 28 ans, s’est marié plus tôt ce mois-ci avec un service époustouflant dans son église locale, la basilique della Madonna della Catena.

Ils ont eu une cérémonie catholique traditionnelle de 90 minutes – en italien puis en anglais – devant 200 invités.

À la fin, le danseur avait son frère Pietro et son meilleur ami Arduino comme témoins, tandis que Giada avait plusieurs demoiselles d’honneur et deux témoins; frère Leonardo et l’homme d’honneur Alberto.





Les jeunes mariés ont célébré avec leurs amis et leur famille au château de Falconara du XIVe siècle qui surplombe la mer Méditerranée.

L’endroit garde des souvenirs spéciaux pour le couple car c’est là que Graziano avait l’habitude d’emmener Giada à des rendez-vous.

La paire a été rejointe par une foule de visages célèbres, dont la co-vedette de Strictly Nadiya Bychkova, le présentateur Karim Zeroual et la comédienne Judi Love.