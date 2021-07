Johanna Konta se retire des Jeux olympiques de Tokyo après un test positif au Covid-19 | Actualités Tennis

Johanna Konta dit qu’il est «déchirant» de ne pas représenter la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques

Johanna Konta s’est retirée des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après avoir été testée positive au Covid-19.

Konta a déclaré: « Comme certains d’entre vous le savent peut-être, je n’ai pas pu concourir à Wimbledon cette année après qu’un membre de mon équipe a été testé positif pour Covid-19. Malheureusement, tout en m’auto-isolant, j’ai également développé des symptômes et par la suite testé positif pour le virus.

« En conséquence, je n’ai pas pu m’entraîner au cours des deux dernières semaines et, malheureusement, cela a mis mon corps dans une situation où je ne peux pas lui demander d’être entièrement prêt à temps pour les Jeux olympiques de Tokyo.

« C’est une réalité déchirante pour moi, car représenter l’équipe GB aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 est l’un de mes souvenirs les plus précieux de ma carrière.

« Je ferai de mon mieux pour me remettre en pleine forme et en pleine forme et prêt à reprendre bientôt la compétition. Pendant ce temps, je serai également collé à ma télévision en train d’encourager mes collègues athlètes de l’équipe GB en compétition à Tokyo et j’espère vous me rejoindrez tous. »

Plus à venir…

