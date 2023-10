Les années à venir, avec Bryce Harper, Trea Turner et les meilleurs joueurs des Phillies au milieu de leur apogée ou à peine en train de l’atteindre, détermineront comment on se souviendra du groupe de cette époque. Sera-ce l’équipe qui a surmonté deux sorties déchirantes consécutives fin octobre pour finalement tout gagner, ou le club aux prix élevés qui a taquiné, comme le dit Nick Castellanos, “sous-performé?”

Les Phillies de 2022 et 2023 se sont construits autour d’une attaque puissante et de l’une des meilleures rotations du baseball. Pendant une grande partie de la saison, ils étaient transportés par l’un ou l’autre. Il y a eu des moments où les deux unités ont cliqué simultanément et ont continué à fonctionner comme à la mi-juin (gagnant 13 sur 15), fin juin (9 sur 11), début août (9 sur 12), fin août (7 sur 8) et fin septembre ( 7 de suite).

Pendant deux semaines en octobre pour commencer les séries éliminatoires, les Phillies ont été la meilleure version d’eux-mêmes. Ils réalisaient en moyenne deux circuits et deux buts volés par nuit et leur équipe de lanceurs avait une MPM collective au milieu des années 1.00. C’était une équipe en feu, qui prenait les premières positions chaque soir et s’accrochait à elles. Les Diamondbacks ne semblaient pas appartenir au même terrain que les Phillies lors des matchs 1 et 2 du NLCS, avant de procéder à une série d’ajustements sages et efficaces que les Phils ne pouvaient pas résoudre.

Au cours des mois d’octobre consécutifs, l’offensive des Phillies est devenue anémique pour terminer l’année. La formation a obtenu 9 sur 98 pour terminer les World Series 2022. C’était contre une équipe de lanceurs expérimentés des Astros, chargée de talent et d’expérience, composée de Framber Valdez, Justin Verlander, Cristian Javier et d’un arrière-train verrouillé de l’enclos des releveurs.

Cette fois, la chute est venue mettre fin au NLCS, malgré le fait que les Phillies aient frappé durement le meilleur lanceur de l’Arizona, Zac Gallen. Ils ont également frappé durement Merrill Kelly lors du deuxième match. Ensuite, ils ont couru balle après balle après balle pendant le reste de la série. Turner et Castellanos en sont les exemples les plus flagrants. Ils avaient été tellement enfermés pendant le tour des wild-cards et du NLDS et cela s’est prolongé jusqu’au début du NLCS. Eux, ainsi que l’ensemble des Phils, ont connu un succès majeur en tendant une embuscade à la première offre d’un lanceur. Les arrières D ont décidé d’arrêter de lancer des lancers dans la zone pour commencer le décompte. Ça a marché. Turner a chassé les balles courbes dans la terre. Castellanos se balançait librement sur le curseur bas et éloigné. JT Realmuto a chassé la balle rapide et haute.

Les Phillies ont parlé d’être construits pour ces moments, mais les chauves-souris ont raconté une histoire différente. Ils ont raconté l’histoire de joueurs essayant de terminer une série d’un seul coup plutôt que de laisser le jeu venir à eux.

“Nous avons effectué beaucoup trop de lancers hors de la zone de frappe cette année, beaucoup trop”, a déclaré le président des opérations baseball Dave Dombrowski lors d’une conférence de presse de fin d’année à la fin de la semaine dernière. “Je sais que nous avons des gars qui courent après, mais pour une raison quelconque, ils ont couru encore plus cette année et c’est quelque chose que je pense que nous devons aborder et quelque chose que je sais que nous aborderons parce que nous avons déjà eu des réunions sur la façon dont nous nous améliorons à cet égard. “.

À première vue, il ne semble pas y avoir beaucoup de changements majeurs cette intersaison. Lorsqu’on lui a demandé comment les Phillies s’y prenaient pour corriger la séquence extrême qui s’est produite au cours des deux derniers mois d’octobre, Dombrowski a passé en revue l’alignement pour souligner le nombre de postes bloqués.

“C’est difficile pour moi, quand je regarde autour de nous, que nous avons parfois du mal à marquer des points parce que je ne sais pas où vous allez aller”, a-t-il déclaré. “Les gars peuvent avoir de meilleures saisons. JT Realmuto est l’un des meilleurs receveurs du baseball. Bryce est exceptionnel. (Bryson) Stott est un jeune joueur en pleine croissance mais il a bien fait. Turner à l’arrêt-court est un joueur vedette qui à la fin ici, dans les quatre derniers matchs. ou cinq matchs, j’ai eu du mal. (Alec) Bohm est un bon frappeur. Castellanos a eu du mal à la fin, ce qu’il a tendance à faire, mais il a très bien balancé la batte aussi. Nous aimons Brandon Marsh, il continue de grandir. (Kyle) Schwarber est un frappeur exceptionnel.”

Puis il est arrivé au centre du terrain. Johan Rojas a été appelé le 14 juillet cette saison, un mois avant son 23e anniversaire. Il est arrivé plus tôt que prévu pour trois raisons : Cristian Pache était blessé, Rojas possède des compétences défensives d’élite et il a montré des améliorations offensives dans les ligues mineures.

Au départ, il allait juste occuper la place de Pache jusqu’à ce que Pache soit prêt à revenir d’une blessure au coude. Mais la défense de Rojas a immédiatement fait des Phillies une meilleure équipe. Au-delà de cela, il a tenu bon au marbre. Il a atteint 0,302 avec un pourcentage de base de 0,342 en 164 apparitions au marbre. Il a déposé six caries sacrificielles, même si le placement n’était pas génial. La plupart pensaient que la ligue le rattraperait et qu’il s’effondrerait à un moment donné, mais cette crise ne s’est produite qu’en séries éliminatoires. Et quand ça a frappé, ça a frappé fort. Rojas est allé 4-en-43 avec un but sur balles et 15 retraits au bâton. À la fin des séries éliminatoires, Marsh était en train d’être lancé pour que Rojas puisse être attaqué.

Le travail quotidien sur le terrain du centre ne sera pas confié à Rojas, a déclaré Dombrowski. Il devra le mériter.

“Vous cherchez toujours à vous améliorer”, a déclaré Dombrowski. “La défense de Rojas a largement dépassé son attaque au cours de la saison régulière. Ma question avec lui lorsque nous avons pris la décision de l’amener au niveau de la grande ligue était la suivante : ‘Peut-il garder la tête hors de l’eau pour le garder dans l’alignement avec sa défense parce que de l’autre délit que nous avons ? Et la réponse a été : « Je pense que nous pouvons le faire. » Et nous l’avons vraiment fait jusqu’à ce que nous arrivions aux séries éliminatoires et ils l’ont vraiment poursuivi et il s’est bagarré à ce moment-là.

“Je ne vais donc pas lui offrir un poste dans notre club de grande ligue l’année prochaine. Il doit être capable de contribuer offensivement, sinon il doit descendre pour continuer à se développer. Cela ne veut pas dire que nous le faisons. ” “

De nombreux éléments de l’intersaison des Phillies sont en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant l’avenir défensif de Harper. Est-il un joueur de premier but pour aller de l’avant ? Les Phillies tentent-ils à nouveau de le jouer dans le champ droit ? Le font-ils jouer dans le champ gauche pour maintenir Castellanos dans la position où il a passé les deux dernières saisons ?

Si Harper est le joueur de premier but en 2024, cela signifiera probablement le départ de Rhys Hoskins. Il n’y aurait pas assez de temps de jeu pour Hoskins dans ce scénario à moins que Schwarber ne revienne sur le champ gauche au moins à temps partiel, et 80 matchs de Schwarber dans le champ gauche pourraient annuler une partie ou la plupart de l’offensive que Hoskins devait ajouter.

Si Harper est prêt et disposé à revenir dans le champ droit, alors peut-être que les Phillies exploreront les échanges de Castellanos et conserveront Hoskins en agence libre. Trouver un prétendant ne sera pas facile. Castellanos a rebondi en 2023, mais on lui doit 60 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

La priorité absolue des Phillies cette intersaison est soit de signer à nouveau Aaron Nola, soit de trouver son remplaçant. Au-delà de cela, ils ajouteront probablement un releveur droitier en fin de manche et pourraient bénéficier d’un banc renforcé.

Dombrowski pense que si les Phillies peuvent signer à nouveau Nola ou trouver un remplaçant approprié pour le sommet de la rotation, il s’agira d’une liste de niveau Série mondiale en 2024.

“Je pense que si nous faisons ces choses, nous deviendrons un prétendant aux World Series”, a-t-il déclaré. “Nous avons un très bon club, je pense que nous avons mieux qu’un club à 90 victoires, moi-même. Je pense que nous Nous devons réfléchir à la façon de sortir des portes plus rapidement que nous ne l’avons fait. Deux années de suite, nous nous sommes creusés des trous et tout d’un coup, après environ 50 matchs, nous jouons à un rythme de 100 victoires. Eh bien, il ce serait bien de commencer à faire cela dès le premier jour après l’entraînement de printemps, et si nous faisons cela, cela résoudra beaucoup de choses.

“Je pense que nous avons un club très talentueux. C’est une bonne équipe. Il y a beaucoup de joueurs vedettes dans cette équipe et pas seulement des joueurs vedettes mais aussi de bons joueurs de soutien. Stott est bon. Bohm est bon. Marsh est bon. Je pense que Rojas Ça va être bien. (Cristopher) Sanchez nous a aidé. (Orion) Kerkering va être un bon joueur pour nous. Nous avons un bon noyau de joueurs.

“Chaque fois que vous êtes battu, c’est déprimant, je ne suis pas assis ici à être tout gonflé, mais quand vous commencez à regarder à travers les œufs, nous avons une bonne équipe. Et ce n’est pas comme si nos gars n’étaient toujours pas dans la fleur de l’âge. Je pense que nous devons régler la situation des lanceurs de départ, mais si nous le faisons, je suis dans une position où je pense que ce club, nous pouvons jouer, nous sommes bons. »