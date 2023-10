Johan Lange nommé nouveau directeur technique de Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur a annoncé avoir nommé Johan Lange, ancien directeur mondial du développement du football d’Aston Villa, au poste de nouveau directeur technique.

Les médias britanniques ont rapporté que Lange remplacerait effectivement Fabio Paratici, qui a démissionné de son poste de directeur général du football des Spurs plus tôt cette année après le rejet de son appel contre une interdiction de football de 30 mois.

L’interdiction a été imposée par la Fédération italienne de football en raison de son rôle dans les accords de transfert et les finances à la Juventus.

« Nous sommes ravis d’annoncer que Johan Lange a été nommé directeur technique avec effet au 1er novembre 2023 », ont déclaré les Spurs dans un communiqué lundi.

« Lange sera responsable du recrutement, de l’analyse et de l’identification des talents au sein de nos équipes senior et académique. »

Lange a été nommé directeur sportif d’Aston Villa en 2020, le club ayant connu une résurgence sous la direction d’Unai Emery la saison dernière avant de devenir directeur mondial du développement du football en juin.

« Johan a démontré un excellent palmarès en matière de dépistage et de recrutement de nombreux jeunes et joueurs seniors talentueux et performants », a déclaré le directeur du football des Spurs, Scott Munn.

« Il est un ajout bienvenu alors que nous renforçons nos opérations de football. »

Les Spurs, qui ont terminé huitièmes la saison dernière et ont raté le football européen pour la première fois depuis 2010, ont connu un bon départ sous la direction du nouveau manager Ange Postecoglou et sont en tête de la Premier League après huit matchs.

