Johaar Mosaval, star du ballet sud-africain qui a défié l’apartheid, décède à 95 ans

Johaar Mosaval , un danseur de ballet sud-africain qui a été empêché par les lois raciales de l’époque de l’apartheid de poursuivre ses ambitions, est devenu danseur principal du Royal Ballet de Londres et est retourné dans son pays natal dans les années 1970 en utilisant la danse pour défier le système de la règle blanche. Il est décédé le 16 août dans un hôpital du Cap. Il avait 95 ans.

M. Mosaval était sous traitement pour une arthrose sévère et des problèmes de santé connexes, ont indiqué des déclarations de sa famille et de médecins.

L’art et la politique ont toujours été entrelacés pour M. Mosaval, dont la famille avait des ancêtres d’Asie du Sud-Est et a été désigné « métis » sous l’étiquette raciale de l’apartheid. M. Mosaval se désignera plus tard comme un danseur «noir» non européen en solidarité avec la lutte plus large contre l’apartheid.

Aussi peu Des danseurs noirs tels qu’Arthur Mitchell et Raven Wilkinson avaient commencé à prendre de l’importance dans le ballet sur les scènes américaines dans les années 1950 alors même que la ségrégation restait répandue, M. Mosaval en est venu à symboliser une injustice artistique et morale en Afrique du Sud.

« J’étais toujours seul », a-t-il déclaré.

En tant que jeune prodige du ballet au Cap dans les années 1940, M. Mosaval a été contraint de se tenir derrière des étudiants blancs dans le studio de danse. En 1953, il se produit devant la reine Elizabeth II lors des célébrations de son couronnement. Pourtant, sept ans plus tard, M. Mosaval a été laissé pour compte lors de la tournée du Royal Ballet en Afrique du Sud en 1960. Les autorités sud-africaines avaient averti que M. Mosaval serait banni de la scène.

Puis en 1977 – à près de 50 ans et après sa retraite du Royal Ballet – il est devenu le premier interprète non blanc sur la scène du Cape Town. Nico Malan Theatre (aujourd’hui Artscape Theatre Centre) dans le rôle-titre du classique « Petruskha », sur une musique d’Igor Stravinsky. Il était cependant interdit à M. Mosaval de toucher les danseurs blancs à mains nues. « C’est tellement triste que les Sud-Africains ne puissent pas me voir alors que j’étais au sommet de ma carrière », a-t-il déclaré au journal sud-africain Daily Maverick en 2018.

À son apogée, M. Mosaval était une présence dynamique sur scène, réputé pour sa technique irréprochable et sa polyvalence dans ses performances à travers le monde, aux côtés de sommités telles que Rudolf Noureev et de danseuses étoiles telles que Margot Fonteyn, Elaine Fifield, Lynn Seymour et Doreen Wells.

En tant qu’oiseau bleu dans « La Belle au bois dormant », M. Mosaval a élargi le rôle avec un mélange d’athlétisme dans ses sauts et d’élégance dans le pas de deux. Il a fait preuve d’un talent comique en tant que faux capitaine de navire Jasper dans « Pineapple Poll » de Gilbert et Sullivan ou en tant que Puck espiègle dans le ballet de Frederick Ashton « The Dream ».

Dans une critique de « The Dream » de 1970, le critique de danse du Daily Telegraph, Fernau Hall, a écrit que « l’humour de faune sauvage de M. Mosaval, projeté avec une grande puissance, ne ressemblait à rien de ce que l’on avait vu auparavant à Covent Garden ».

Le ministre de la Culture et des Sports de la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud, Anroux Marais, a décrit M. Mosaval comme une « histoire de triomphe dans une période sombre de notre pays ». Il a également fallu de la bravoure et du défi à d’autres qui ont reconnu son talent précoce.

M. Mosaval a été remarqué pour la première fois alors qu’il faisait de la gymnastique et d’autres sports dans son quartier du Cap, connu sous le nom de District Six, alors centre d’une communauté connue sous le nom de « Cape Malays », descendants d’Asiatiques du Sud-Est et d’autres amenés en Afrique du Sud par l’Est néerlandais. Compagnie des Indes des siècles auparavant.

L’un des pionniers du ballet sud-africain, Dulcie Howes, a offert à M. Mosaval une place à l’école de ballet de l’Université du Cap à l’âge de 19 ans. M. Mosaval a dû se tenir derrière une ligne au fond de la classe. Il se souvient aussi avoir été moqué lorsqu’il a dit qu’il voulait faire carrière dans le ballet.

« La classe a aussi ri parce que le professeur riait », a-t-il raconté. « J’ai senti le terrain s’ouvrir. Je me sentais totalement gêné et blessé.

Howes et d’autres, cependant, ont vu son potentiel. Par hasard, un groupe de chorégraphes et danseurs britanniques, dont la célèbre ballerine Alicia Markova, était venu en Afrique du Sud à la recherche de nouveaux talents. M. Mosaval a été introduit clandestinement au théâtre Alhambra du Cap pour une audition. Il se voit offrir une bourse pour étudier dans une académie affiliée au Sadler’s Wells Ballet, rebaptisé Royal Ballet en 1956.

Les partisans et la collecte de fonds de la Muslim Progressive Society du Cap ont réuni suffisamment d’argent pour le voyage de M. Mosaval à Londres. Il a été ajouté à la compagnie Sadler’s Wells en 1952, le premier danseur de couleur de la troupe. Il est nommé soliste en 1956 et premier danseur quatre ans plus tard.

Pour les célébrations du couronnement en 1953, M. Mosaval a été choisi pour danser en solo au Royal Opera House de Londres. À l’entracte, il a été présenté à la reine, à son mari le prince Philip et à sa sœur la princesse Margaret.

« Cette nuit-là », a déclaré M. Mosaval, « je flottais sur un nuage neuf. »

Johaar Mosaval est né au Cap le 8 janvier 1928 et était l’aîné d’une famille qui comptait neuf frères et sœurs. Sa mère était couturière et son père travaillait sur des projets de construction.

Sous une règle d’apartheid en 1950, des plans de ségrégation connus sous le nom de Group Areas Act, les habitants de leur quartier du District Six ont commencé à craindre d’être expulsés de force. A Londres, M. Mosaval a appris que sa famille avait décidé de partir.

« Tout ce qu’ils connaissaient et aimaient, c’était dans le district six », a-t-il déclaré. « Pouvez-vous imaginer ce que c’était que de partir? » (La zone a été en grande partie rasée et déclarée lieu reconstruit réservé aux Blancs en 1966.)

Au Royal Ballet, le répertoire de M. Mosaval comprenait le clown Bootface dans « The Lady and the Fool », chorégraphié par John Cranko avec une musique de Giuseppe Verdi ; et en tant que soliste vedette Blue Boy dans « Les Patineurs » d’Ashton. Sa dernière représentation avec le Royal Ballet a eu lieu à l’âge de 48 ans, jouant le rôle familier de l’oiseau bleu dans « La Belle au bois dormant ».

Il est retourné en Afrique du Sud en 1976 et a reçu des postes gouvernementaux, y compris celui de surveillant des écoles de ballet, qu’il a interprété comme des efforts pour atténuer la critique mondiale de l’apartheid. Il a démissionné et a ouvert une école de ballet en 1977, mais elle a rapidement été fermée par les autorités pour avoir des classes multiraciales.

Il a continué à promouvoir la danse comme une forme de protestation contre l’apartheid, y compris de nouvelles formes prenant forme dans les townships noirs dans les années 1970 et 1980. (L’apartheid a été progressivement démantelé au début des années 1990 et le premier président noir du pays, Nelson Mandela, a été élu en 1994.)

« Comme je vois des danseurs mixtes sur scène maintenant, c’est tellement merveilleux parce que je n’en ai jamais eu l’occasion », a-t-il déclaré à News24 en Afrique du Sud en 2018. « Ils ont la liberté et il n’y a rien à craindre. J’avais peur de demander de l’aide à d’autres danseurs. Je n’ai jamais pu m’exprimer librement en Afrique du Sud.

Il a reçu l’une des plus hautes distinctions civiles d’Afrique du Sud, l’Ordre d’Ikhamanga en or, en 2019. Les survivants comprennent deux sœurs.

Une histoire souvent racontée en Afrique du Sud implique un lien curieux entre M. Mosaval et Christiaan Barnard, un médecin sud-africain qui a effectué la première transplantation cardiaque humaine en 1967.

Lorsque M. Mosaval était étudiant en Afrique du Sud, il était dans le ballet tragi-comique « Coppélia », dont l’intrigue implique un alchimiste solitaire qui tente de donner vie à une poupée avec un cœur humain. Barnard était dans le public.

Lorsque M. Mosaval a effectué une visite de vacances en Afrique du Sud à la fin des années 1960, Barnard a demandé une réunion.