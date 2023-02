Joginder Sharma aurait copié le message de retraite de Murali Vijay et Twitter ne peut pas rester calme

Joginder Sharma, le joueur de cricket qui a choisi le guichet de Mibah-ul-Haq pour donner à l’Inde sa première Coupe du monde T20 en 2007, a annoncé vendredi sa retraite de toutes les formes de cricket. Il a publié une déclaration sur Twitter pour rendre sa décision publique et a remercié tous ceux qui l’ont soutenu pendant ses hauts et ses bas. Son annonce est intervenue après que Murali Vijay a également utilisé ses comptes de médias sociaux pour déclarer sa retraite lundi. Fait intéressant, un internaute aux yeux d’aigle a révélé que Sharma avait apparemment copié-collé la divulgation de la retraite de Vijay, ce qui avait bien fait rire le public.

L’utilisateur de Twitter, le Dr Nimo Yadav, a répondu au message de retraite de Sharma avec une capture d’écran de la déclaration de Vijay et a écrit : « Isne Poora murali Vijay ka discours de retraite chaap liya (il a copié le message de retraite de Vijay)… mot à mot ». En effet, chaque phrase du message de Sharma était similaire à celle de Vijay qui a attiré l’attention des internautes aux yeux de faucon. Le moment « oups » a donc incité les utilisateurs en ligne à fouiller Sharma alors qu’ils commençaient à inonder la section des commentaires de réactions amusantes.

C’est en fait un modèle préparé par la BCCI et donné à tous les retraités possibles. “Lo bhai log ek ke baad ek yeh modèle leh lo aur apna naam daalkar Réseaux sociaux pe daal do. Future ke liye Bonne chance” — Prashant ☮ (@sasguy235) 3 février 2023

Joginder à chatGPT : écrivez-moi une lettre de démission à BCCI 2002-2017 titularisationchatGPT :— Ratobus (@Ratobus) 4 février 2023

“Le nom et l’année changent Kiya hai”, a souligné un utilisateur et un autre a plaisanté, “Même ma réponse aussi”. L’un d’eux a même émis l’hypothèse que la BCCI leur donne peut-être un modèle dans lequel ils n’ont qu’à changer le nom et les années de leur participation active au jeu. “C’est en fait un modèle préparé par la BCCI et remis à tous les retraités possibles”, lit-on dans le commentaire. Le troisième utilisateur a répondu: “Job CV Lag raha hai.copy paste chipkao.”

Alors que le quilleur rapide du bras droit est connu pour sa finale palpitante contre le Pakistan lors de la finale du premier T20 WC en Afrique du Sud, Vijay est connu pour avoir laissé sa marque sur la Premier League indienne (IPL) en jouant pour Chennai Super Kings ( CSK) où l’ouvreur a marqué deux siècles et a amassé un total de 2619 courses dans un total de 106 matchs. Autrefois ouvreur régulier du test de cricket, le joueur du Tamil Nadu est tombé en disgrâce après une série de mauvais coups au cours de la saison 2018.

