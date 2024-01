Jogging ou marche : le meilleur exercice pour perdre du poids

La marche et le jogging font partie des exercices de perte de poids les plus populaires. Mais la marche est-elle meilleure que le jogging pour perdre du poids ? Découvrons-le.

La marche et la course sont des moyens plus courants de rester en forme que d’aller à la salle de sport et d’utiliser des équipements lourds. Il existe également le jogging, qui présente de nombreux bienfaits pour la santé, notamment la gestion du poids. Bien que les termes jogging et course à pied soient souvent utilisés de manière interchangeable, la différence réside dans le rythme. Le jogging, c’est le moment où un individu commence à se déplacer à un rythme lent et régulier, généralement à une vitesse supérieure à 6 km par heure. Si vous allez plus vite que cela, vous êtes en train de courir. Si le rythme est inférieur, cela entre dans la catégorie de la marche. Compte tenu de la vitesse, vous vous demandez peut-être si le jogging est meilleur que la marche pour perdre du poids. Lisez la suite pour savoir !

La marche est connue pour augmenter l’énergie et est considérée comme bonne pour la santé en général. Il a également des effets positifs sur la combustion des graisses et la réduction du tour de taille chez les femmes obèses, selon une étude de 2014 publiée dans le Journal de nutrition et de biochimie de l’exercice.

Si vous voulez vous donner un petit coup de pouce, essayez le jogging.

Qu’est-ce que le jogging ?

Le jogging est une forme d’activité cardiovasculaire dans laquelle l’individu court lentement mais à un rythme régulier, explique Kushal Singh, entraîneur en nutrition et fitness. Elle est associée à des risques nettement réduits de décès toutes causes confondues et de maladies cardiovasculaires, selon une étude de 2014 publiée dans le Journal du Collège américain de cardiologie.

Voici quelques-uns des avantages du jogging :

Si un individu brûle des calories supplémentaires en faisant du jogging et consomme moins de calories tout au long de la journée, il peut bénéficier d’une perte de poids.

Le jogging est une activité idéale pour les personnes souffrant de problèmes de santé tels qu’un taux de cholestérol élevé et de l’asthme qui limitent leur capacité à effectuer un entraînement de haute intensité.

Le jogging aide à soulager le stress et l’anxiété en améliorant la circulation sanguine dans le corps et en améliorant la production d’hormones de bien-être dans le corps appelées endorphines.

Le jogging peut aider à renforcer les muscles du tronc et du bas du corps s’il est pratiqué régulièrement.

Le jogging est une bonne activité pour les personnes pressées par le temps et qui souhaitent améliorer rapidement leur endurance et leur endurance.

Le jogging est-il meilleur que la marche pour perdre du poids ?

Quand on parle de perte de poids, il s’agit de brûler des calories. L’expert affirme que plus l’individu est lourd, plus il brûle de calories en faisant du jogging ou de la marche. En moyenne, il est possible de brûler environ 500 à 700 calories en faisant 10 000 pas de jogging. Quant à la marche, elle est relativement moindre que le jogging. La moyenne est d’environ 350 à 500 calories.

Ces deux activités physiques peuvent contribuer à la perte de poids tant que votre apport calorique est inférieur à votre dépense calorique. La métrique utilisée pour mesurer l’énergie est appelée calories, explique Singh. Les aliments que nous consommons ont de l’énergie et nous pouvons la calculer en évaluant la quantité d’aliments que nous consommons. Si un individu consomme un aliment valant 2 000 calories par jour, cela implique que son apport calorique pour la journée est de 2 000. Pour que l’individu perde du poids, il doit brûler plus de calories que ce qu’il consomme. Ainsi, si un individu effectue 10 000 pas, soit une heure d’activité physique, il serait possible que la dépense calorique totale soit supérieure à 2 000 pour la journée. C’est la différence de calories qui entraîne une perte de poids.

Conseils pour faire du jogging et de la marche

Gardez à l’esprit votre état de santé avant de vous lancer dans le jogging ou la marche pour perdre du poids. Voici quelques points à retenir :