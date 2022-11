Jofra Archer vise la Coupe du monde alors qu’il revient de blessure | “C’est une grande année” | Nouvelles du cricket

Jofra Archer a les yeux rivés sur la Coupe du monde des 50 ans et plus de l’année prochaine après son retour de blessure.

Des problèmes de coude et une fracture de stress au dos ont tenu Archer à l’écart depuis mars dernier, mais il a eu une solide performance lors de sa première sortie mercredi, remportant neuf overs alors que les Lions affrontaient l’Angleterre sur deux sorts.

Avec du temps de jeu maintenant à son actif, Archer est prêt à continuer à travailler dur et à atteindre son objectif de représenter l’Angleterre lorsqu’ils sortiront et défendront leur titre de champions de la Coupe du monde en 2023.

“Être de retour ici à Abu Dhabi, dans et autour des gars, ça fait chaud au cœur, ça vous donne l’impression d’être à nouveau chez vous, de revoir tous les visages familiers, de revoir tous les garçons”, a déclaré Archer. Sports du ciel.

“Je suis tellement, tellement content d’être de retour et c’est une grande année, nous venons de gagner le T20, nous avons le 50-over à venir donc j’espère avoir une chance d’aider à défendre le titre.

“C’est (la Coupe du monde à 50 ans) l’objectif.

“Je ne pense toujours pas que je suis encore à 100%; je dois encore faire un peu plus de travail pour remettre le corps en place et en forme et tirer.

“Mais à court terme, être en forme est la chose la plus importante.”

Bien qu’il ait fixé de grands objectifs pour l’année à venir, Archer était simplement heureux d’être de retour sur le terrain, même si cela l’a laissé souffrir par la suite.

“Ce matin, j’ai eu l’impression qu’un bus m’avait percuté mais c’est une bonne sensation”, a-t-il ajouté.

“J’étais content de m’être enfui, surtout avec les garçons.

“C’est presque comme si je rejouais avec eux.

“Il y a certaines restrictions… l’entraîneur et le kiné ont dit que je pouvais utiliser mon pouvoir discrétionnaire quant à combien je voulais jouer.

“Je pense que j’en ai fait assez pour une première sortie.”