Jofra Archer revient dans l’équipe d’Angleterre pour la série ODI d’Afrique du Sud alors que Rehan Ahmed n’est pas sélectionné | Nouvelles du cricket

Jofra Archer reviendra dans une équipe d’Angleterre pour la première fois depuis mars 2021 après avoir été inclus dans la fête pour la série ODI du mois prochain en Afrique du Sud.

Le quilleur rapide Archer a été nommé dans l’équipe anglaise de 14 joueurs pour la série de trois matchs contre les Proteas, qui débutera le vendredi 27 janvier à Bloemfontein.

Absent depuis près de deux ans, Archer a été mis à l’écart en raison de blessures, notamment de problèmes de coude et d’une fracture de fatigue au dos.

Image:

Jofra Archer est sur le point de faire son retour international après avoir joué pour les Lions d'Angleterre aux Émirats arabes unis le mois dernier (Photo : ECB)





Le bras droit se remettrait bien d’une blessure au coude et pourrait faire son retour au cricket international en Afrique du Sud le mois prochain.

La série de trois matchs se déroulera sur six jours, avec des matchs à Bloemfontein et Kimberley. Le premier match débute le 27 janvier, le second le 29 janvier, tous deux à Bloemfontein avec le dernier match le 1er février à Kimberley.

La nouvelle star Rehan Ahmed ne fera cependant pas partie de la tournée. Le joueur de jambe de 18 ans a fait un début époustouflant dans sa carrière internationale lorsqu’il est devenu le plus jeune homme de l’histoire des tests à remporter cinq guichets à ses débuts.

Image:

La nouvelle star anglaise Rehan Ahmed n'est pas sélectionnée pour la tournée ODI en Afrique du Sud





Mark Wood et Joe Root ont été reposés tandis que l’impressionnant frappeur du Yorkshire Harry Brook reçoit un premier appel à l’équipe ODI.

Brook a marqué trois siècles en trois tests contre le Pakistan, amassant le plus de points par un frappeur anglais lors d’une tournée au Pakistan.

Reece Topley est également sélectionné pour l’équipe. Le couturier de Surrey a raté la Coupe du monde T20 en raison d’une blessure à la cheville contractée à la veille du tournoi, mais s’est bien rétabli et est sur la bonne voie pour être prêt pour la série de trois matchs.

Ben Duckett, qui a également impressionné en tant qu’ouvreur lors de la victoire 3-0 de la série Test au Pakistan, reviendra également dans la configuration de l’ODI pour la première fois depuis 2016 en tant que capitaine de l’équipe Jos Buttler.

Équipe d’Angleterre masculine ODI :

Jos Buttler (Lancashire) Capitaine

Moeen Ali (Warwickshire)

Jofra Archer (Sussex)

Harry Brook (Yorkshire)

Sam Curran (Surrey)

Ben Duckett (Nottinghamshire)

Dawid Malan (Yorkshire)

Adil Rachid (Yorkshire)

Jason Roy (Surrey)

Phil Salt (Lancashire)

Olly Stone (Nottinghamshire)

Reece Topley (Surrey)

David Willey (Northamptonshire)

Chris Woakes (Warwickshire)

Agencements:

Premier ODI : Afrique du Sud vs Angleterre, vendredi 27 janvier, Mangaung Oval, Bloemfontein (11h GMT, 13h locales).

Deuxième ODI : Afrique du Sud vs Angleterre, dimanche 29 janvier, Mangaung Oval Bloemfontein (8h GMT, 10h locales).

Troisième ODI : Afrique du Sud vs Angleterre, mercredi 1er février, The Oval, Kimberley (11h GMT, 13h locales).