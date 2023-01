Jofra Archer prêt pour le retour en Angleterre: Jos Buttler dit “ne vous attendez pas à trop, trop tôt” | Nouvelles du cricket

Jos Buttler, capitaine de la balle blanche en Angleterre, a déclaré que les gens ne devraient pas attendre “trop, trop tôt” de Jofra Archer avec le lanceur rapide pour sa première apparition internationale en près de deux ans.

Archer, 27 ans, a joué pour la dernière fois pour son pays lors d’un match international T20 contre l’Inde en mars 2021, sa carrière étant bloquée par des blessures au dos et au coude depuis lors.

Le meneur de rythme a pris trois guichets lors de ses débuts pour l’équipe SA20 MI Cape Town plus tôt ce mois-ci, lors de sa première sortie en compétition depuis juillet 2021, et fait partie de l’équipe d’Angleterre pour la série ODI de trois matchs contre l’Afrique du Sud, qui commence le 27 janvier.

Parler à Sports du cielButtler a déclaré: “C’est excitant de ramener quelqu’un comme Jofra dans l’équipe. J’ai joué contre lui dans le SA20 et il le faisait à un rythme raisonnable.

“Cela a dû être incroyablement difficile pour lui de revenir après une si longue période. Quand on le voit, son niveau de performance est si élevé mais revenant de blessures à long terme, n’attendez pas trop de lui trop tôt .

“C’est fantastique de le voir revenir sur le terrain, faire ce qu’il aime faire, et dans une année aussi énorme pour le cricket anglais, avec une série Ashes en été, puis une [50-over] Coupe du monde plus tard dans l’année, croisons les doigts Jofra sera disponible pour toutes ces choses.”

L’Angleterre devrait jouer 13 internationaux d’une journée avant sa défense de la Coupe du monde en Inde en octobre et novembre – trois en Afrique du Sud, trois lors de la tournée du Bangladesh en mars, puis sept à domicile contre la Nouvelle-Zélande et l’Irlande en septembre.

Buttler, capitaine de l’Angleterre pour le titre de la Coupe du monde T20 en Australie en 2022, a déclaré: “Nous n’avons pas beaucoup de matchs avant la Coupe du monde, ils sont donc tous cruciaux pour nous pour essayer de fixer certaines positions et donner aux gens une certaine confiance en clarté du rôle.

“Nous avons une bonne idée de l’équipe que nous voulons emmener à la Coupe du monde, mais il y a une concurrence pour les places et les gens qui poussent et cela motive les gens et les normes. Nous avons beaucoup d’options et au cours des six prochains mois, c’est à nous pour préciser à quoi cela ressemble.

“Il y a des défis liés à la planification et à la disponibilité des joueurs où vous ne pouvez pas vous développer comme vous l’avez fait il y a quatre ans – je pense que nous avons joué 70 ODI ou quelque chose comme ça avant la dernière Coupe du monde, mais maintenant il y a eu moins de matchs et moins temps ensemble.

“C’est comme ça, il n’y a aucune raison que cela affecte nos performances. La série au Bangladesh sera vitale, probablement la seule chance réelle que nous aurons de vivre les conditions que nous pourrions rencontrer lors de la Coupe du monde en Inde.”

Le triomphe de l’Angleterre en T20 est survenu au cours d’une année au cours de laquelle l’équipe boule rouge a également connu un renouveau sous la direction du capitaine Ben Stokes et de l’entraîneur Brendon McCullum, remportant neuf tests sur 10, dont les trois alors qu’ils balayaient le Pakistan loin de chez eux, après avoir adopté une marque offensive. de criquet.

Buttler a déclaré: “Cela vous a ouvert les yeux, que vous soyez impliqué dans le test de cricket ou non, sur cet état d’esprit positif et la suppression du frein à main qui peut parfois vous contraindre en tant que joueur de cricket. Cela filtre définitivement à travers les équipes d’Angleterre et dans le comté. système aussi.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait un rappel des cendres, Buttler – qui a disputé le plus récent de ses 57 tests en janvier 2022 – a ajouté : “Je n’ai pas donné [playing in The Ashes] aucune pensée du tout.

“Je suis très à l’aise avec ce que je fais en ce moment. C’est un grand honneur d’être capitaine des équipes de balle blanche. J’aime regarder l’équipe de test depuis la ligne de touche.”

