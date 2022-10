Jofra Archer pourrait être de retour au bowling sous un maillot anglais à Abu Dhabi d’ici la fin du mois prochain | Nouvelles du cricket

Jofra Archer pourrait être de retour au bowling sous un maillot anglais d’ici la fin du mois prochain, avec la possibilité de jouer un rôle dans un match d’échauffement interne à Abu Dhabi.

Archer n’a pas joué au cricket international depuis plus de 18 mois, souffrant d’une blessure au coude de longue date suivie d’une fracture de stress au dos alors qu’il était sur la piste du retour cet été.

Mais le joueur de 27 ans progresse bien dans sa rééducation et se rendra aux Émirats arabes unis début novembre pour poursuivre son travail d’entraînement et de récupération avec l’équipe des Lions d’Angleterre aux côtés de ses collègues Brydon Carse et Saqib Mahmood.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2019 ne devrait pas faire son retour en compétition avant la nouvelle année, mais la direction de l’équipe envisage de le mettre à l’épreuve lors d’un match de mise au point de trois jours entre l’équipe senior d’Angleterre et les Lions de deuxième chaîne à partir du Le 23 novembre au stade Sheikh Zayed.

Le directeur des performances de l’ECB, Mo Bobat, a déclaré jeudi: “Il jouera un rôle significatif dans tous nos entraînements et espérons qu’il pourra jouer un rôle dans le jeu à la fin du voyage.

“Nous devrons voir où cela atterrira et où il arrivera. Nous essaierons de le construire en toute sécurité. Il est tout à fait prêt à sortir et à jouer sur l’herbe et à commencer à penser à la compétition plutôt qu’à son action et sensation physique. Nous sommes excités mais essayons de nous assurer que nous sommes patients. “

Archer est “vraiment excité” à l’idée de revenir, selon le directeur de la performance de la BCE, Mo Bobat



Bobat a révélé qu’Archer, un joueur qui n’a fait qu’effleurer la surface de son immense potentiel sur la scène internationale et qui serait un énorme atout pour les Ashes de l’année prochaine, était ravi de recevoir l’appel.

Mais malgré l’enthousiasme généralisé que la nouvelle de son retour progressif est susceptible d’apporter, il y a aussi beaucoup de prudence à lui demander d’en faire trop, trop tôt.

“J’ai appelé Jofra pour lui parler de ce camp d’entraînement et il m’a dit ‘c’est le premier appel de sélection positif que j’ai eu depuis longtemps'”, a déclaré Bobat. “Nous avons un peu ri du fait qu’il n’a eu que des nouvelles difficiles sur les blessures récemment et qu’il a manqué que quelqu’un lui dise qu’il avait été choisi pour quelque chose.

“Il est mentalement bien placé et est vraiment excité à l’idée de s’impliquer à nouveau. L’un des dangers est de faire revenir les gens trop rapidement, donc ce que nous essayons de faire avec Jofra, c’est de construire cette base de bowling vraiment solide sur une période de temps donc il est suffisamment résistant physiquement.

“L’une des choses contre lesquelles nous essayons de nous protéger – je ne sais pas si c’est le bon terme – mais c’est presque une inversion de la densité osseuse. Ils manquent du volume de cricket dont ils ont besoin pour maintenir la dureté osseuse, en particulier à travers la colonne vertébrale.”