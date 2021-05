Jofra Archer n’a pas pu jouer pour le Sussex en raison d’une douleur au coude lors de la troisième journée de l’affrontement du championnat du comté avec Kent | Nouvelles de cricket

Jofra Archer ne jouera plus pour le Sussex contre le Kent en raison d’un coude endolori

Le quilleur rapide anglais Jofra Archer ne jouera pas pour le reste du match de championnat du comté de Sussex contre le Kent en raison d’une douleur au coude, a confirmé l’entraîneur-chef Ian Salisbury.

Archer faisait sa première apparition en compétition depuis la série IT20 de l’Angleterre contre l’Inde en mars après avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer un morceau de verre de sa main.

La blessure au coude est un problème de longue date pour Archer et l’a amené à manquer deux des matchs d’essai de l’Angleterre en Inde plus tôt cette année, ainsi que des matchs en Afrique du Sud au début de 2020.

Après avoir pris deux guichets lors des premières manches du match à Hove, Archer n’a joué que cinq reprises lors de la deuxième manche du Kent et après une certaine confusion, lorsque le capitaine du Sussex, Ben Brown, semblait vouloir que l’Angleterre de 26 ans ouvre le bowling depuis le Sea End le troisième jour, il n’a pas joué du tout samedi.

« Je pense qu’il y avait une certaine confusion sur l’état de Jofra [right] coude « , a déclaré Salisbury aux journalistes. » Ben pensait qu’il allait jouer mais son coude était douloureux et il y avait de la confusion à ce sujet et il ne pouvait pas jouer au bowling.

Glamorgan contre Yorks Vivre de

« Il veut gagner des parties de cricket pour le Sussex, tout comme Ben. C’est là que sa déception était. Chaque fois que vous ne pouvez pas avoir votre meilleur quilleur … et nous sommes désespérés de gagner ce match contre nos rivaux locaux. Ben est un passionné. mec et il veut désespérément gagner ce match pour son équipe.

« Si vous avez vu aujourd’hui qu’il ne jouera pas demain. Vous devrez demander à la BCE. Chaque fois que Jofra ne pourra pas jouer, vous serez frustré en tant que leader, ou en équipe. Mais cela arrive. En les sportifs se blessent, c’est la vie, c’est le sport.

« Il est toujours prêt à être là-bas parce qu’il veut que Sussex gagne. Ils [the ECB] a dû lui donner la permission de jouer à ce jeu. Ce n’est pas notre joueur, ils ont donc dû donner la permission. «