Jofra Archer: le quilleur anglais prend trois guichets au retour d’une blessure dans la ligue de cricket T20 d’Afrique du Sud | Nouvelles du cricket

Jofra Archer a décroché trois guichets, dont deux en deux balles, à son retour d’une mise à pied de près de 18 mois pour blessure dans la ligue de cricket T20 d’Afrique du Sud.

Des problèmes de coude et une fracture de stress dans le dos ont tenu Archer à l’écart depuis mars 2021, mais il a eu une solide performance lors de sa première sortie en novembre, remportant neuf overs alors que les Lions affrontaient l’Angleterre à Abu Dhabi avant la série Pakistan Test.

Puis, lors de son premier match de compétition pour MI Cape Town, Archer a fait surprendre Wihan Lubbe sur la troisième balle de son ouverture, qui était une jeune fille, avant de prendre deux autres guichets dans sa troisième, dans des balles successives, pour finir avec chiffres de 3 à 27, un sort qui comprenait 12 boules à points.

Lors du camp d’entraînement à Abu Dhabi, le directeur général du cricket masculin en Angleterre, Rob Key, a confirmé le retour progressif d’Archer au cricket.

“Notre plan pour lui est qu’il jouera deux matchs dans la franchise sud-africaine [competition], qui sera son premier cricket de compétition. S’il réussit, nous le choisirons pour la série ODI d’Afrique du Sud, il passera donc de quatre à 10”, a déclaré Key en novembre.

Archer a besoin de jeux pour se remettre en pleine forme avant une année exceptionnelle de cricket pour l’Angleterre, avec une série Ashes et une Coupe du monde ODI à l’horizon.

Jos Buttler a marqué 51 points contre MI Cape Town au Newlands Cricket Ground dans la ligue de cricket T20 d’Afrique du Sud.



Le capitaine anglais Jos Buttler a aidé les Paarl Royals à se remettre du licenciement précoce de Lubbe avec un 51 de 42 balles pour aider son équipe à marquer 142-7 après leurs 20 overs.

Archer a été rejoint par ses collègues quilleurs anglais Sam Curran et Olly Stone, ce dernier remportant deux guichets, tandis que Jason Roy et Eoin Morgan ont réalisé respectivement 13 et 19 pour les Royals.

Vendredi 13 janvier 17h30





Tous les matchs de la ligue SA20 seront diffusés en direct sur Sky Sports Cricketaprès l’annonce d’un contrat de droits de cinq ans.

La compétition se déroulera sur un mois et comprendra 33 matchs mettant en vedette six franchises composées de plusieurs noms connus du monde entier.

Les six équipes s’affronteront deux fois dans une phase de tournoi à la ronde, avant les demi-finales et la finale.