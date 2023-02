Jofra Archer jouit d’un nouveau rôle pour l’Angleterre et des meilleurs chiffres de sa carrière dans la victoire de l’ODI sur l’Afrique du Sud | Nouvelles du cricket

Jofra Archer insiste sur le fait qu’il doit rester patient dans son retour de blessure malgré la production des meilleurs chiffres de sa carrière lors de la victoire consolante de l’ODI sur l’Afrique du Sud.

Archer a récolté 6-40 sur 9,1 overs alors que l’Angleterre a battu l’Afrique du Sud pour 287, la victoire de 59 points mettant fin à une série de cinq défaites successives de l’ODI avant la défense de leur titre de Coupe du monde plus tard cette année.

Le joueur de 27 ans ne faisait que sa deuxième apparition en Angleterre depuis 17 mois passés avec de graves blessures au dos et au coude, Archer n’ayant pas été choisi pour ouvrir le bowling pour la première fois de sa carrière en Angleterre.

Jofra Archer a inspiré l’Angleterre à une victoire sur l’Afrique du Sud avec six guichets.



“Être de retour après si longtemps, c’est un peu surréaliste”, a déclaré Archer. “Vous n’obtenez ce sentiment qu’après avoir commencé à jouer. Il a certainement augmenté de quelques crans.

“J’ai eu le meilleur temps libre. J’en ai eu assez pour savoir que la maison ne me manque plus comme avant. J’ai fait tout ce que je devais faire au cours des 18 derniers mois et je suis juste prêt à jouer au cricket.

Jofra Archer a pris six guichets alors que l’Angleterre a évité un balayage de la série 3-0 en Afrique du Sud





“C’est juste une longue route, c’est une petite tique mais je veux voir comment je vais en avril, juin, juillet et septembre. Ce n’est que le début de la route.”

Archer n’est revenu que 1-81 lors de l’ouverture de la série de vendredi, mais a fourni plus d’une menace dans le troisième et dernier ODI de la tournée, dépassant régulièrement 90 mph et confiant qu’il aurait pu “faire encore 10” overs.

Le capitaine anglais Jos Buttler a fait l’éloge de la performance d’Archer et a déclaré: “C’était fantastique et méritait probablement le prix du joueur du match. Lorsque le match était en jeu pour revenir là-bas et prendre le guichet de Klaasen, le jeu s’est ouvert pour nous.”

Le capitaine anglais Jos Buttler a déclaré que l’équipe avait fait de “bons progrès” alors qu’elle se dirigeait vers la Coupe du monde.



“Merveilleux match” pour Archer

Archer a soufflé à travers l’ordre supérieur et intermédiaire de l’Afrique du Sud pour mener l’Angleterre à la victoire, avec les anciens capitaines anglais Nasser Hussain et Michael Atherton impressionnés par l’impact immédiat du meneur de train dans le giron international.

“Vous avez le contexte où il a raté la meilleure partie de deux ans avec de très graves blessures”, a déclaré Atherton Sports du ciel. “Les blessures au coude et au dos sont très graves pour un quilleur rapide, il devait donc y avoir un doute pour lui quant à savoir s’il retrouverait son rythme et sa forme physique.

Regardez les meilleurs extraits des brillants centaines de Jos Buttler et Dawid Malan contre l’Afrique du Sud lors du troisième et dernier ODI.



“Il a encore du chemin à parcourir pour prouver qu’il peut le faire dans tous les formats dans un calendrier toujours plus exigeant, mais c’était un match merveilleux pour lui. Il a prouvé sa valeur parce que l’Afrique du Sud avait un peu de mal. Vous avez besoin de preneurs de guichet dans le cricket de plus de 50 ans et l’Angleterre ont ceux d’Archer et d’Adil Rashid.”

Hussain a ajouté: “Le bowling rapide n’est pas facile et il a cette grâce sans effort de Michael Holding. Tout est en ligne – tout est en lignes droites, sa couture est en position [is fantastic]. C’est juste la perfection. Peu de choses peuvent mal tourner, à part son corps.

“C’est un quilleur rapide et gracieux et c’est si bon de le retrouver dans le cricket international. Il est comme de la poussière d’or et a besoin de soins. Il est si précieux pour le cricket anglais et le cricket mondial. Il est tellement au box-office.”

Et après?

L’équipe balle blanche d’Angleterre est de retour au Bangladesh en mars avec trois internationaux d’une journée suivis d’autant d’internationaux du T20. Les ODI ont lieu les 1er, 3 et 6 mars, les T20I ayant ensuite lieu les 9, 12 et 14 mars.

L’équipe de test de Ben Stokes entame une série de deux matchs en Nouvelle-Zélande à partir du 16 février, cherchant à s’appuyer sur une série de neuf victoires en 10 matchs depuis que Stokes est devenu capitaine et entraîneur-chef de Brendon McCullum.