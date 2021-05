J’offre à mon personnel des pauses de masturbation de 30 minutes pour soulager le stress de verrouillage

Un patron a déclaré qu’elle offrait à ses employés une demi-heure de pauses de MASTURBATION par jour dans le but de soulager le stress de verrouillage de Covid-19.

Erika Lust, 44 ans, qui est une cinéaste indépendante pour adultes à Barcelone, a déclaré qu’elle pensait que c’était la seule solution pour résoudre leur «agitation» au travail.

La patronne Erika Lust propose à ses employés des pauses de masturbation au travail Crédit: Jam Press

La femme de 44 ans a déclaré qu’elle pensait que c’était sa seule solution pour résoudre leur « agitation » tout en travaillant pendant le verrouillage. Crédit: Jam Press

Le Suédois a lancé cette initiative non conventionnelle ce mois-ci pour célébrer le mois de la masturbation, qui a lieu tous les mois de mai, et continuera d’offrir la pause toute l’année.

Mme Lust avait décidé de donner la pause à ses 36 employés pour tenter de normaliser le plaisir de soi en y consacrant du temps dans leur emploi du temps quotidien.

Elle avait remarqué que ses employés étaient «agités» et «performaient avec moins d’énergie» en raison de la pandémie et pensait que la meilleure façon d’aider était d’offrir des pauses bien-être désignées.

«J’apprécie mes employés et je sais que lorsqu’ils se sentent bien, nous faisons du bon travail», a déclaré Erika à Jam Press.

«Avec la pandémie et l’énorme changement dans la façon dont nous vivons nos vies, j’ai commencé à remarquer que mes employés étaient devenus quelque peu agités et travaillaient avec moins d’énergie qu’auparavant.

« Alors, sachant qu’il n’y a qu’une seule chose qui fera que tout le monde se sente bien, j’ai mis en place une station de masturbation privée pour qu’ils puissent en profiter. »

Mme Lust, qui est une cinéaste indépendante, avait décidé de donner la pause à ses 36 employés pour tenter de normaliser le plaisir de soi. Crédit: Jam Press

Les employés de la société barcelonaise Erika Lust Films peuvent désormais prendre 30 minutes pendant les heures de travail chaque jour dans le seul but de se masturber.

Depuis, ils se sont exprimés pour parler des avantages de leur nouvelle pause quotidienne et de leurs expériences de la «station de masturbation».

Cat, qui est responsable de la communication et du contenu de l’entreprise, a déclaré: «Imaginez ceci: une équipe d’employés heureux avec leur créativité fluide et productive parce qu’ils ont eu du temps prévu pour se sentir bien.

«Une pause masturbation au travail peut amener vos employés à se concentrer davantage, moins d’agressivité, plus de productivité et un meilleur travail d’équipe.»

Sa collègue Avril, sexologue clinicienne et chef de projet de The P * rn Conversation, a confirmé: «Il a été démontré que la masturbation vous rend non seulement plus heureuse, plus détendue et plus concentrée, mais elle est également bonne pour la créativité et augmente votre volonté d’obtenir des choses. Fini.

«De plus, il libère des endorphines, aide à décompresser et soulage les tensions et le stress.

«En gros, c’est le médicament parfait pour une journée de travail stressante.»

Erika appelle maintenant ses collègues propriétaires d’entreprise à suivre ses traces.

En plus d’offrir les pauses, elle partagera également comment l’équipe s’entend avec la station de masturbation sur son site Web.

Le cinéaste érotique parle de créer un cinéma sexuellement positif et a déjà été présenté dans le documentaire Netflix Hot Girls Wanted: Turned On, produit par la star hollywoodienne Rashida Jones.

Les plans des patrons comprenaient également une « station de masturbation » spéciale Crédit: Jam Press