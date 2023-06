Joey Votto mène les Reds brûlants à la victoire lors de ses débuts en 2023: « Cette formation est devenue 10 fois plus effrayante »

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

CINCINNATI – L’icône de la franchise de 39 ans avait l’impression d’avoir à nouveau 23 ans.

Dans les heures qui ont précédé son premier match de 2023 après un processus de récupération de 10 mois après une opération de la coiffe des rotateurs, Joey Votto pouvait à peine contenir son enthousiasme pour s’habiller à nouveau devant la foule du Great American Ball Park.

« J’ai l’impression que je viens d’être appelé, si je suis le plus sincère », a déclaré Votto. « J’ai l’impression que c’est encore 2007. Nous verrons comment je joue, mais j’ai hâte de concourir. »

Il n’a jamais été évident que ce jour arriverait de cette façon pour le joueur ou l’équipe. Le premier séjour en cure de désintoxication de Votto en avril avec Triple-A Louisville a été difficile, c’est le moins qu’on puisse dire. Il a frappé 21 fois en 38 présences au bâton en 10 matchs avant de retourner à Cincinnati pour poursuivre ses efforts de réadaptation en dehors du jeu. Pendant ce temps, les Reds cherchaient toujours leur identité en tant que jeune équipe avec des aspirations à montrer des promesses et à progresser plus qu’un noyau d’après-saison. Un balayage de quatre matchs subi à Pittsburgh a fait tomber leur record à 7-15 le 23 avril. À ce moment-là, une perspective optimiste aurait inclus un retour sur le terrain pour Votto sous n’importe quelle forme, quelles que soient ses performances ou le record de l’équipe. Dans ce qui pourrait être sa dernière saison, les fans voudraient au moins donner à la légende des Reds un bon départ s’il devait mettre fin à sa carrière de joueur après 2023.

Lentement mais sûrement, cependant, déclenchés en grande partie par les arrivées des recrues Matt McLain et Elly De La Cruz, les Reds ont commencé à accumuler les victoires, profitant à leur tour d’un NL Central à l’envers. Pendant tout ce temps, Votto est resté dans l’équipe autant que possible tout au long de sa rééducation en cours, désireux de contribuer à cette équipe soudainement chaude sur le terrain plus que juste son impact dans le club-house. Après 12 autres matchs à Louisville, où les chiffres étaient encore médiocres mais où Votto se sentait nettement mieux que lors de son passage en avril, les Reds ont fait le pas lundi : Votto a été activé.

Commençant au premier but et sixième au bâton – le plus bas qu’il ait été inscrit dans l’alignement depuis 20 août 2008 – Le retour de Votto est venu avec une excitation supplémentaire au-delà de sa propre réussite de retour sur le terrain. Les Reds en plein essor sont entrés dans le match de lundi contre les Rocheuses non seulement sur une séquence de huit victoires consécutives, mais à un demi-match des Brewers de Milwaukee pour la première place de la division.

Avant le match, Votto a reconnu l’opportunité accrue de rejoindre un club qui joue au baseball de manière significative au quotidien. Il sait que même avec son statut et ses réalisations, il devra gagner du temps de jeu et performer à un niveau conforme à une équipe avec des aspirations en séries éliminatoires. Si quoi que ce soit, cela ne l’a motivé que davantage tout au long du processus de réadaptation.

« Plus important encore, j’aime le fait de rejoindre une équipe qui se porte si bien que je dois être une valeur ajoutée. Je ont être un ajout », a déclaré Votto. « C’est le type de balle que je veux jouer. Je veux bien performer, et c’est ce que je m’attends à faire tant que je suis en uniforme. Maintenant, je suis dans une position où je n’ai que le choix de bien jouer, ce qui est encore plus dans mon domaine. »

Et donc, en tant que seul joueur de l’organisation qui sait ce que c’est que d’être à la première place avec les Reds si loin dans l’été – c’était en 2012, si vous vous demandez – Votto a fait sa part pour s’assurer que ses coéquipiers seraient enfin avoir cette opportunité d’ici la fin de la nuit.

Lors de sa première présence au bâton contre le gaucher Austin Gomber, Votto a doublé le deuxième terrain qu’il a vu au champ central pour un alignement de malchance. Sa vitesse de sortie de 104,4 mph laissait entendre que Votto se préparait déjà pour d’autres feux d’artifice plus tard.

Effectivement, Votto n’a pas perdu de temps lors de sa deuxième présence au bâton pour commencer la cinquième manche. Il a frappé une balle rapide de Gomber dans les sièges du champ droit, amenant la foule de plus de 20 344 personnes à une ovation entraînante et finalement à un rappel bien mérité.

Joey Votto des Reds bat un BEAU circuit en solo lors du début de la saison contre les Rockies

« C’est Joey Votto », a clairement déclaré son coéquipier Jonathan India par la suite. « À quoi pouvez-vous vous attendre ? C’est une légende.

L’héroïsme du home run était cool et tout, mais la légende avait encore du travail à faire. Après une course avec les bases chargées en fin de sixième, Votto est arrivé au marbre avec la chance de donner l’avantage à son équipe. Il a regardé une balle du releveur Jake Bird avant de remonter une autre ligne au milieu pour un simple de deux points.

En plus du circuit et de l’alignement plus tôt, Votto a enregistré trois balles frappées avec une vitesse de sortie d’au moins 102 mph lors de son premier match – quelque chose il l’a fait en un seul match la saison dernière . Son coup franc à 108,7 mph aurait été son troisième ballon le plus dur de 2022. Votto n’était pas seulement de retour dans un uniforme des Reds; il était de retour faisant des dégâts en uniforme des Reds.

L’avance prise par le simple de Votto tiendrait finalement pour une victoire 5-4, la neuvième consécutive de l’équipe, et catapulterait le club en tête du classement de la division. Aussi formidable que cela ait été d’avoir Votto autour de l’équipe tout au long de son processus de réadaptation, cela n’a rien à voir avec l’avoir réellement dans l’alignement pendant que le club se dispute une candidature pour les séries éliminatoires.

« Il a ressenti et fait partie de cela tout le temps, depuis le tout premier jour de l’entraînement printanier », a déclaré le manager David Bell avant le match. « Mais maintenant, c’est comme il se doit. C’est un joueur de notre équipe et il va nous rendre meilleurs. C’est aussi simple que ça. »

Le défi des Reds à l’avenir sera de maintenir ce succès en première mi-temps alors que les enjeux continuent d’augmenter. Cela ressemble à un souvenir lointain à cause de la finition lamentable de l’année dernière, mais le club 2021 était dans un endroit très similaire à celui-ci à la mi-juin. Cette équipe avait une fiche de 37-36 en 73 matchs, mais est restée dans le coup pour une place de joker jusqu’au début de septembre. Votto était en bonne santé et particulièrement spectaculaire en seconde période, mais les Reds ont finalement échoué en séries éliminatoires.

Le club de cette année devra continuer à affronter une tempête continue de blessures sur le monticule, dont la dernière a placé l’as Hunter Greene sur la liste des blessés avec une douleur à la hanche droite comme mouvement correspondant à l’activation de Votto. La profondeur a déjà été sévèrement testée, et aussi bon que le gaucher recrue Andrew Abbott ait semblé jusqu’à présent, il ne peut commencer que tous les cinq jours et n’aura probablement pas une MPM de 0,00 pour toujours.

Pourtant, le retour triomphal de Votto a rappelé à quel point les Reds pouvaient être redoutables en attaque lorsque tout s’enclenche. Il a fallu tout un match pour rappeler à la foule du Great American Ball Park quel genre de frappeur Votto seul est capable d’être, mais il rejoint un groupe énergique de jeunes joueurs qui connaissent déjà un sérieux succès au niveau MLB. La meilleure version de cette attaque – celle avec Joseph Daniel Votto au milieu – peut prendre en charge un personnel de lanceurs qui pourrait parfois avoir besoin d’un soutien de course important.

« Cette formation est devenue 10 fois plus effrayante », a affirmé une Inde souriante après la victoire de lundi.

Il y a un long chemin à parcourir, mais la division est là pour la prise. Peut-être que les Reds peuvent profiter de cet élan toute la saison et remporter leur première couronne de NL Central depuis cette fantastique équipe de 2012. Quoi qu’il arrive à partir d’ici, le retour de Votto est déjà un autre chapitre passionnant d’une campagne étonnamment réussie pour Cincinnati – et que peu de gens oublieront de si tôt.

« Cela n’aurait pas pu être mieux écrit », a déclaré le receveur Tyler Stephenson après le match. « Et nous sommes heureux qu’il soit de retour, c’est sûr. »

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball pendant toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et The Ringer. C’est un fan des Mariners qui vit dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il aime un bon premier lancer à 22 h. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .