Joey Lawrence, star de “Masked Singer”, retrouve ses frères pour une nouvelle émission FOX et parle d’un éventuel redémarrage de “Blossom”

Joey Lawrence évolue constamment en tant qu’artiste. Avec plus de quatre décennies d’expérience dans l’industrie, qui a commencé lorsqu’il a joué pour la première fois dans des publicités avant de se rendre sur les ondes télévisées dans des spots invités sur “Diff’rent Strokes” et “Silver Spoons”, Lawrence est prêt pour une nouvelle opportunité de se connecter avec ses fans tout en travaillant avec sa famille.

Après la fin de son passage sur “The Masked Singer”, Lawrence a déclaré à Fox News Digital qu’il était ravi de faire équipe avec ses frères, Matthew et Andrew, “pour la première fois en 17 ans” pour une nouvelle émission FOX.

“Cela fait trop longtemps. Les fans ont été une telle bénédiction et ont été si patients avec nous”, a-t-il déclaré. “Nous avons travaillé très dur pour bien faire les choses, et parce que tout dépend des fans, pas de nous, vous savez, nous voulons juste les rendre fiers. Ils peuvent se connecter et simplement nous apprécier, se remettre ensemble en faisant ce que nous avons eu la chance de faire pendant toutes ces années ensemble.”

Le trio a d’abord travaillé ensemble sur “Brotherly Love”, une sitcom familiale qui s’est déroulée de 1995 à 1997. Depuis, ils se sont associés pour un film de Noël et travaillent sur une suite, mais Lawrence a déclaré que la série avait mis des années à se préparer et qu’il avait hâte de revenir sur un plateau de télévision avec ses petits frères dans un format où ils prospèrent. .

“Nous allons enfin le faire. Nous passons chaque jour à réfléchir à la façon dont nous pouvons en faire la meilleure expérience pour eux, les fans, espérons-le pour ce qui serait à nouveau une belle longue course”, a-t-il déclaré. “Nous sommes donc ravis.”

Jouer sur “The Masked Singer” a également pris des années. Lawrence, qui a grandi en chantant et en dansant, a été recruté “au moins une fois par saison” pour participer à l’émission, et a finalement accepté de mettre un costume et de chanter quelques succès en tant que “The Walrus”.

“C’était juste le bon moment”, a déclaré l’acteur de “Swim”. “C’était logique à tous les niveaux pour moi de revenir et de chanter en direct, ce que je n’avais pas fait depuis 15 ans.”

Lawrence a fait l’éloge du concours de chant pour son atmosphère “de bien-être” où il n’y a pas d’animosité et “ils n’essaient pas de démolir qui que ce soit”.

“C’est un spectacle de construction totale pour toutes les personnes impliquées. Le talent impliqué, le public qui regarde … C’est un moment de bien-être”, a déclaré Lawrence. “Nous en avons besoin d’un tas, surtout maintenant. J’ai l’impression que c’est ce dont nous avons besoin, et nous devons revenir au divertissement. Il s’agit simplement de s’amuser.”

Il a ajouté: “J’ai envie de sortir des trois dernières années et de tout ce qui s’est passé dans tant d’autres domaines de notre vie. J’ai l’impression que le divertissement est le seul endroit où je pense que nous allons revenir à juste de la joie, comme de la joie pure et s’amuser, en plus.”

Lawrence ressent définitivement de la joie cette année après avoir dit “oui” à l’actrice Samantha Cope en mai. Le couple s’est rencontré sur un film réalisé par son frère Andrew. En septembre, Joey et Samantha ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Il a deux filles d’un précédent mariage.

“La bénédiction de la vie est que vous pouvez la vivre tous les jours”, a-t-il déclaré. “Je fais de mon mieux chaque jour. Je suis très reconnaissant pour tout ce que j’ai et de me réveiller chaque jour et de continuer à vivre pour les gens que j’aime autour de moi.”

La star de “Melissa & Joey” a révélé qu’une partie de son “meilleur” était de rester ouvert aux opportunités qu’il n’avait pas encore faites.

“J’adorerais être dans un” Die Hard “un jour ou pouvoir, vous savez, me mouiller les pieds, en quelque sorte dans un rôle de type plus physique”, a-t-il déclaré.

“J’ai adoré ce que Bruce Willis a fait à son apogée avec ça, où il était relatable. Ce n’était pas [Arnold] Schwarzenegger qui était génial et [Sylvester] Stallone, vous savez, avec les muscles… Mais il était tout le monde, et il était intense et ces moments où il peut apporter la brièveté, il a apporté la brièveté.”

Une chose dont Lawrence est sûr, si jamais elle était vraiment mise sur la table, est de retrouver Mayim Bialik pour un redémarrage de “Blossom”. Il a admis qu’il était sur une “chaîne de texte” avec Mayim, et il a eu une mini réunion à l’écran avec Bialik, Jenna von Oÿ et Michael Stoyanov lors de la première de la saison 2 de l’émission “Call me Kat”.

“Il a été question du redémarrage de ‘Blossom’ à un moment donné. Et, vous savez, évidemment Mayim et moi sommes tous les deux ouverts à cela”, a déclaré Lawrence. “Encore une fois, c’est juste le trouver. Il s’agit de s’assurer que nous gardons les fans en premier et pas nécessairement ce qui serait le plus gratifiant pour nous, mais ce qui serait le plus créatif pour eux. Et c’est vraiment mon objectif principal. Si nous pouvons faire ça, alors je suis tout à fait d’accord, tu sais ?”

