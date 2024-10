Joey King qualifie sa meilleure amie Sabrina Carpenter de « pop star la plus petite et la plus douce »

Joey King se réjouit de sa meilleure amie Sabrina Carpenter.

Dimanche, Joey a assisté à la soirée de Sabrina. Court et doux concert de tournée à Chicago.

S’adressant à Instagram lundi, le Cabine de baisers L’actrice a offert aux fans des aperçus de la série.

Partageant un carrousel de photos et de clips, Joey a écrit une légende sincère qualifiant Sabrina de « pop star la plus petite et la plus douce ».

« J’ai pu voir ma femme jouer au Chi Town hier soir et j’ai pleuré bien sûr », a écrit Joey.

Elle a ajouté : « C’est juste la pop star la plus petite et la plus douce que j’ai jamais vue. »

En référence au morceau de Sabrina Junona conclu Joey, « Je pourrais la laisser me faire Juno. »

Joey King a assisté au concert de la tournée « Short n’ Sweet » de Sabrina Carpenter à Chicago

La première photo du message présentait un selfie de Sabrina et Joey posant ensemble. Pendant ce temps, il y avait ensuite un clip montrant Joey chantant sur S’il vous plaît s’il vous plaît s’il vous plaît de la foule. D’autres images du carrousel comprenaient des photos de groupe et des moments du spectacle.

Le message a rapidement attiré l’attention des fans qui ont inondé la section des commentaires de leur admiration de voir deux stars ensemble.

L’une d’elles a écrit : « Deux de mes filles préférées sur cette première photo », tandis qu’un autre a ajouté : « Oh mon Dieu !!! deux filles emblématiques ensemble. Je veux voir le spectacle de Sabrina. »

Il convient de mentionner que Sabrina et Joey partagent un lien particulier. Ils se connaissent depuis plus d’une décennie.

La chanteuse a chanté une belle chanson suédoise pour Joey alors qu’elle marchait dans l’allée lors de son mariage avec Steven Piet en 2023.