Joey King épouse Steven Piet dans une superbe robe de mariée crème : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Joey Roi a franchi le pas dans une magnifique robe de mariée bustier couleur crème ! L’actrice de 24 ans et fille de mannequin Jamie Roi réalisateur et producteur marié Steven Piet30 ans, lors d’une cérémonie ultra-secrète à Majorque, en Espagne, le week-end dernier, selon Divertissement ce soir.

Maintenant, amie et collègue actrice Kaitlyn Dever partage des images du mariage surréaliste et époustouflant, y compris des photos du Train à grande vitesse robe de mariée épique de l’actrice ! Sur la première photo du carrousel du 8 septembre, Joey et son nouveau marié se tenaient la main tout en discutant avec les invités, la mariée portant une jolie robe de mariée bustier décolletée blanc cassé recouverte de pétoncles en forme de pétales et le marié portant une robe noire et large. – un smoking blanc.

Sur la deuxième photo, Kaitlyn et Joey se sont embrassés, Joey embrassant Kaitlyn sur le front au coucher du soleil pendant les festivités en plein air, avec l’océan s’étendant derrière eux. Diverses autres photos montraient le Livre intelligent l’actrice profite de la célébration avec des amis et d’autres invités du mariage dans ce lieu pittoresque.

Joey et Steve se sont rencontrés sur le tournage de la mini-série 2019 L’actedans lequel Joey a joué le rôle Gitane Rose Blanchard. Steven a réalisé deux épisodes, qui ont finalement conduit à leur romance. Le natif de Chicago et sa nouvelle dame ont fait surface ensemble pour la première fois lors d’une soirée amusante lors d’une projection de septembre 2019. Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui a eu lieu au légendaire cimetière Hollywood Forever. Le rendez-vous de groupe était une affaire de famille, y compris les sœurs de Joey. Kelli et Chasseur et leurs dates respectives.

La relation a progressé et le 2 février 2022 (2/2/22, pour les amateurs de numérologie), elle a annoncé ses fiançailles via les réseaux sociaux. « Je n’aurais jamais imaginé que le bonheur pouvait être si puissant qu’il pouvait prendre l’air de vos poumons, submergeant chaque partie de vous au point que vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir bien vos yeux à cause de la joie indéniable », écrivait-elle via Instagram à l’époque. « Le jour était le 2/2/22 lorsque vous m’avez demandé de vous épouser et que vous avez fait de moi la femme la plus chanceuse du monde. Je t’aime plus qu’une légende Instagram ne pourrait jamais rendre justice. Passer du temps avec toi pour toujours ressemble à un vrai rêve, alors faisons-le. Le message romantique de Joey comprenait également une photo de sa bague de fiançailles unique, un design ovale latéral en or jaune.

Dans un article hommage à son anniversaire le 19 mai 2023, elle s’est exclamée : « À l’homme qui, quand je pose les yeux sur lui, me coupe le souffle à cause de la chance que je ressens qu’il soit à moi. Comment décrire une personne comme vous ? Je ne sais pas vraiment. Ce que je sais, c’est que le monde est devenu meilleur le jour de votre naissance. Joyeux anniversaire Stevie P. Ton amour est mon endroit heureux.

Les choses sont passées à la vitesse supérieure en juillet 2023, lorsque Joey a partagé d’adorables clips vidéo de son enterrement de vie de jeune fille. Joey et ses amis se sont déguisés en célèbre Stevens en l’honneur de son futur mari. «Thème du baccalauréat. Montrez-nous votre meilleur Steven », a-t-elle sous-titré la vidéo. Ses copains ont tout mis en œuvre, avec des interprétations précises de Steve Emplois, Steve depuis Indices de blueset Steven Tyler, entre autres.

Joey est déjà sorti avec elle Cabine de baisers co-star Jacob Eldordi.