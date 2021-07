Joey Jordison, co-fondateur de Slipknot, décède à 46 ans

Joey Jordison, co-fondateur et batteur de longue date du groupe emblématique de heavy metal Slipknot, est décédé lundi selon un communiqué de sa famille. La cause du décès n’a pas été révélée, mais le communiqué indique qu’il est mort dans son sommeil. Il avait 46 ans.

« Nous avons le cœur brisé de partager la nouvelle que Joey Jordison, batteur, musicien et artiste prolifique est décédé paisiblement dans son sommeil le 26 juillet 2021 », indique le communiqué. « La mort de Joey nous a laissé des cœurs vides et des sentiments de tristesse indescriptible. Pour ceux qui ont connu Joey, ont compris son esprit vif, sa personnalité douce, son cœur géant et son amour pour tout ce qui concerne la famille et la musique. »

La famille Jordison prévoit d’organiser un service funéraire privé.

Né à Des Moines, Iowa, Jordison était l’un des membres fondateurs de Slipknot, connu pour son style musical agressif et ses masques effrayants. Il a joué avec le groupe en tant que batteur depuis sa formation en 1995 aux côtés du percussionniste Shawn Crahan et du bassiste Paul Gray mais a quitté le groupe en décembre 2013.

Des années plus tard, Jordison a révélé qu’il souffrait d’un trouble neurologique au moment de son départ du groupe.

« Vers la fin de ma carrière dans Slipknot, je suis tombé vraiment, vraiment malade avec une horrible maladie appelée myélite transverse, j’ai perdu mes jambes », a-t-il déclaré au public lors des Metal Hammer Golden Gods Awards en 2016. « Je ne pouvais pas jouer plus. C’était une forme de sclérose en plaques, que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Je me suis relevé, je me suis retrouvé à la salle de sport et je me suis remis en thérapie (juron), pour (jurer) battre ça (jurer). »

Après avoir quitté Slipknot, Jordison a formé le groupe Scar The Martyr et a également joué de la guitare pour le groupe de métal Murderdolls. En 2016, il a joué dans le supergroupe de métal Sinsaenum, qui joue une version extrême du heavy metal connue sous le nom de blackened death metal.