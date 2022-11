Joey Gliatta incite IC Catholic Prep à gagner en prolongation à Princeton – Shaw Local

PRINCETON – Le dernier côté du ballon auquel Joey Gliatta de l’IC Catholic ait jamais pensé qu’il participerait lors du match de quart de finale de classe 3A de samedi à Princeton était l’attaque.

Mais il s’est avéré être l’étincelle dont les Chevaliers avaient besoin.

Mené 20-7 à la mi-temps, Gliatta a marqué deux touchés pour égaliser le match à 20 à la fin du temps réglementaire. Puis il a ajouté le touché gagnant sur une course de 10 verges en prolongation pour porter les Knights, classés n ° 1, à une victoire de 27-20 sur la tête de série numéro 3 et classée n ° 3 de Princeton.

Le tout provenant principalement d’un joueur défensif, qui est la troisième corde en attaque.

« C’est la dernière chose que je pensais arriver. Je me préparais juste pour la défense et je plaquais et arrêtais tous leurs jeux de plongeon », a déclaré Gliatta. «Ils m’ont coincé là-dedans et tout ce que j’ai fait était de continuer à pousser et ma ligne O a continué à faire des trous pour moi et je l’ai juste couru. Je voulais juste faire de mon mieux pour l’équipe. »

Le quart-arrière de l’ICCP, Dennis Mandala, n’a pas été surpris par les efforts de Gliatta.

“C’est un grand joueur de football polyvalent. Nous avions besoin de quelqu’un pour remplacer Denzell Gibson et Joey a fait le travail », a déclaré Mandala.

Michael Calcagno (53 ans) et Kaleb Ellis (3 ans) d’IC ​​Catholic célèbrent après avoir battu Princeton lors du match quart de finale de classe 3A le samedi 12 novembre 2022 à Princeton. (Scott Anderson)

Les Knights (11-1) reviennent en demi-finale 3A contre Byron, cherchant à venger une défaite de 15-14 l’an dernier dans les dernières secondes contre les Tigers. Byron (11-1) a été vainqueur 32-27 samedi contre Reed-Custer, classé n ° 2.

“C’est ce que nous voulions tout le temps, obtenir le match revanche”, a déclaré Mandala.

La défense de Princeton a mis fin à l’attaque des Knights en première mi-temps, n’accordant qu’une passe de 37 verges de 37 verges à la fin du premier quart de Mandela à Eric Karner.

Les Tigers ont franchi la ligne de but lors du dernier jeu de la première mi-temps pour conserver l’avance 20-7.

La défensive de Princeton s’est à nouveau montrée forte avec une autre position sur la ligne de but pour arrêter les Knights de la ligne de 1 mètre lors de leur première possession de la seconde mi-temps.

Mais Gliatta, qui a couru pour 181 verges en 21 courses principalement en seconde période, s’est avéré être le facteur de différence.

Il a couronné un entraînement de 8 jeux et 49 verges avec une course de 1 verge avec 3:26 à faire au troisième quart pour porter le score à 20-14.

Gliatta a ajouté une course de 17 verges avec 9:49 à faire au quatrième quart pour égaliser le match à 20. Augie Christiansen de Princeton a eu juste assez de main sur le ballon pour faire échouer le coup de pied PAT de Brian Kolodziejczyk.

«Joey G a eu une journée énorme. A couru dur. Porté des gars pour un métrage supplémentaire. Il nous a vraiment fait avancer », a déclaré l’entraîneur adjoint de l’ICCP, Roger Kelley.

L’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson, a admis qu’il n’avait pas le numéro 33 des Knights (Gliatta) sur son radar.

“Pour être honnête, je ne sais pas d’où vient ce gamin, juste parce que les films que nous avions vus, 33 ne portaient pas le ballon. C’était toujours le n°7 (Gibson) et le n°22 (Malik Gray). Mais le gamin est un sacré coureur. Il a couru fort et a cassé beaucoup de tacles.

Les Knights ont obtenu la première chance en prolongation et Gliatta l’a pris au milieu dès le tout premier jeu, courant pratiquement intact pour le score de 10 verges. Kolodziejczyk a ajouté le PAT cette fois pour une avance de 27-20 des Knights.

Princeton a eu son tour en OT, avec le ballon du 10, nécessitant un score en quatre jeux pour égaliser le match ou le gagner avec une conversion de 2 points. Teegan Davis a lancé une passe incomplète à Danny Cihocki dans la zone des buts au premier essai et Augie Christiansen a pris un lancer de Davis et a tenté de passer au deuxième essai, mais a été intercepté.

L’entraîneur-chef de Princeton, Ryan Pearson, embrasse le quart-arrière Teegan Davis après avoir perdu contre IC Catholic lors du match de quart de finale de classe 3A le samedi 12 novembre 2022 à Princeton. (Scott Anderson)

«Nous pensions que si nous pouvions en mettre un sur le tableau en seconde période, nous aurions une chance. Nous n’arrivions tout simplement pas à faire avancer les choses en deuxième mi-temps », a déclaré Pearson. « Je ne pourrais pas être plus fier. Je pense que nos enfants ont fait quelque chose que personne ne leur a donné l’occasion de faire. IC est une équipe de football incroyable et je pense que nos enfants ont tout donné. C’est tout ce que je peux demander.

«Nous avons donné notre toute la journée. Les tables n’ont pas changé notre chemin aujourd’hui », a déclaré Davis. «Je pense que tout le monde a joué son cœur. C’était vraiment un plaisir de jouer avec tous ces enfants de mes quatre ans. Je ne voudrais jouer pour aucun autre programme de l’État.

À part le score final, Christiansen a déclaré qu’il n’aurait rien pu demander de plus.

“C’est ça le football. Temps inférieur à 30 degrés. Il suffit de le broyer. Jeu de prolongation. Certes, cela ne s’est pas terminé en notre faveur, mais c’était le match de football le plus amusant auquel j’ai jamais joué et c’est peut-être le match le plus amusant auquel tout le monde sur ce terrain ait joué, y compris eux », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous les avons définitivement choqués. Ils ont même dit, nous sommes tombés sur eux et ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait.

Princeton (11-1) a exécuté son plan de match à la perfection pour commencer le match, courant la majeure partie du premier quart avec un jeu de 16 matchs et 80 verges avec Christiansen encaissant un touché de 6 verges à 2:16 marque .

Avant que les fans de Tiger aient à peine eu le temps de s’asseoir, Cihocki a récupéré une passe de Mandala et l’a renvoyée sur 30 mètres pour payer la saleté pour une avance de 14-0 Tiger avec 1:58 à faire au premier quart.

Danny Cihocki (24 ans) de Princeton célèbre un touché avec son coéquipier Payne Miller (75 ans) lors du match quart de finale de classe 3A le samedi 12 novembre 2022 à Princeton. (Scott Anderson)

Les Knights ont utilisé la passe de touché de Mandala à Karner pour réduire de moitié l’avance des Tigers à 14-7 avec 0:17 à faire au premier quart.

Princeton a étendu son avance à 20-7 lorsque Brady Byers a réussi un touché de 40 verges sur un revers. L’ICCP a bloqué la tentative de PAT de Carlos Benavidez avec le 12e homme tentant de s’enfuir du terrain lorsque le ballon a été cassé. Aucun appel n’a été fait, malgré l’appel de Pearson, et les Tigers n’ont pas eu de deuxième tentative.

« C’était une foule difficile et une très bonne équipe. Nous avons continué à pousser et n’avons jamais abandonné et nous avons gagné », a déclaré Mandala. « C’est une grande équipe de football. Tout le mérite leur revient.