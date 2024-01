Joey Gallo et Nats acceptent un contrat d’un an (source)

Les Nationals avaient un poste vacant au poste de premier but après avoir désigné Dominic Smith pour une affectation en novembre. Le plan est que Joey Meneses, qui a dirigé la saison dernière et qui a joué premier dans le passé, passe une partie de son temps au premier but la saison à venir. Gallo, 30 ans, peut aider à remplir les manches dans les deux rôles, ainsi qu’au champ extérieur. La saison dernière, il a effectué 36 départs au premier but, 34 au champ gauche, six au champ central et six au champ droit avec les Twins.