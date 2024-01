Joey Gallo et les Nationals acceptent un contrat d’un an

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Les Nationals de Washington n’ont réussi que 151 circuits la saison dernière, le moins de la Ligue nationale. Cherchant plus de puissance pour répondre à ce besoin désespéré, les Nationals ont accepté un contrat d’un an avec le cogneur Joey Gallo, ont déclaré mardi deux personnes connaissant la situation. Gallo, un voltigeur/joueur de premier but qui a passé 2023 avec les Twins du Minnesota, s’est fait un nom avec de majestueux moonshots au cours d’une carrière de neuf ans dans les ligues majeures : le joueur de 30 ans compte 198 circuits en 863 matchs. Le problème, c’est qu’il ne se connecte pas de manière cohérente ; il a une moyenne au bâton en carrière de .197 et il a atteint .177 avec 21 circuits en 111 matchs avec les Twins tout en retirant 142 fois.

Avant mardi, les Nationals n’avaient signé que deux joueurs pour des contrats avec les ligues majeures au cours d’une intersaison glacialement lente dans la MLB. Washington a ajouté Nick Senzel et Dylan Floro sur des contrats d’un an en décembre. Maintenant, Gallo les rejoint. Son contrat, toujours en attente d’un examen médical, lui rapportera 5 millions de dollars, et il pourrait gagner 1 million de dollars supplémentaires en primes de performance.

Lors des réunions d’hiver, le manager Dave Martinez a déclaré qu’il espérait que les Nationals recruteraient un voltigeur gaucher. Gallo coche cette case. Avant d’ajouter Gallo, tous les voltigeurs sur la liste de 40 joueurs des Nationaux étaient des chauves-souris droitiers : Lane Thomas, Jacob Young, Victor Robles, Stone Garrett et Alex Call.

Gallo offre plus que de la puissance : il a remporté des Gold Gloves consécutifs avec les Texas Rangers en 2020 et 2021 et peut fournir une défense solide dans le champ gauche. Choix de première ronde en 2012, il a passé ses six premières saisons et demie avec le Texas, où il a été deux fois joueur étoile et a frappé .211 avec 145 circuits en 568 matchs. Il a été échangé aux Yankees de New York en juillet 2021 ; il a frappé .159 avec 25 circuits en 140 matchs sur une partie de deux saisons dans le Bronx. Les Yankees l’ont distribué aux Dodgers de Los Angeles en août 2022, et il ne s’en est pas beaucoup mieux sorti – il a frappé .162 avec sept circuits en 44 matchs avant de rejoindre les Twins pendant l’intersaison. Au total, Gallo a réussi au moins 19 circuits chaque saison depuis 2017 (à l’exclusion de 2020 raccourci par la pandémie). Ses meilleures années en termes de puissance ont été avec le Texas : il a réussi 41 circuits en 2017 et 40 en 2018.

Le profil de frappeur de Gallo est loin de ce à quoi ressemblait l’ensemble de l’alignement des Nationals l’année dernière. Washington a terminé avec le deuxième moins de retraits au bâton (1 149) dans les majors, mais aussi le troisième moins de buts sur balles (423). Gallo compense son manque de contact avec une discipline de plaque solide. Son pourcentage de base en carrière est respectable de 0,323 malgré sa faible moyenne au bâton. En 2021, il a réussi 38 circuits et a mené la Ligue américaine pour les retraits au bâton (213) et les buts sur balles (111). En outre, les Nationals avaient la deuxième vitesse de sortie la plus basse (87,9 mph) dans les majors en 2023. La vitesse de sortie moyenne de Gallo était de 93,0 mph.

Alors que les Nationals travaillent progressivement à construire un concurrent, ils sont entrés dans l’intersaison à la recherche de joueurs qui pourraient aider l’équipe actuelle tout en gardant un œil sur qui arrive. Les deux meilleurs espoirs de Washington – James Wood et Dylan Crews – sont des voltigeurs qui ont terminé 2023 en classe AA Harrisburg. Il n’est pas invraisemblable de penser qu’ils pourraient faire leurs débuts dans les ligues majeures cette saison. Il en va de même pour Robert Hassell III, un autre espoir qui a connu une mauvaise saison en 2023 mais a passé la majeure partie de l’année avec Harrisburg.