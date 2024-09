Joey Fatone revient sur les défis liés à la tournée de retrouvailles de NSYNC

NSync comprenait Joey Fatone, Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass et Chris Kirkpatrick

Joey Fatone a quelques idées pour une éventuelle tournée de retrouvailles de *NSync, même s’il n’y a pas encore de plan à ce sujet.

Le boys band des années 90 comprenait Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass et Chris Kirkpatrick ainsi que Fatone. Le groupe s’est séparé en 2002, mais s’est réuni pour la chanson Better Place de Trolls Band Together en 2023.

« Le plus dur dans tout ça, je pense, c’est que nous sommes tous [haven’t] « Nous avions nos cerveaux ensemble depuis longtemps », a déclaré Fatone Nous Hebdomadaire.

« Nous avons tous probablement des points de vue différents, des points de vue différents, des idées différentes, des choses complètement différentes. [to include] … maintenant que nous avons été séparés en tant que groupe », a-t-il réfléchi.

« En général, est-ce que vous voudriez sortir les vieux tubes ? Bien sûr, c’est ce que nous ferions [and] « C’est ce que j’aimerais voir », a ajouté Fatone. « C’est probablement ce qui se passerait si nous partions en tournée, mais je pense que pour y parvenir, il faudra que nous fassions une série de choses différentes. »

Il a ensuite expliqué ce que contiendrait leur tournée : « Si nous partons en tournée et si elle a lieu, les gens verront probablement quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant – et tout ce qu’ils ont vu auparavant. »

Fatone a également mentionné le morceau qu’il s’assurerait d’inclure dans leur liste, en disant qu’il ajouterait Je pensais qu’elle savait à la liste des pistes.

« Cela a toujours été mon préféré », a partagé Joey Fatone.