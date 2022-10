Joey Essex rentre chez lui en taxi avec Maura Higgins après s’être embrassé à l’intérieur des récompenses

SMITTEN Joey Essex a quitté les Pride of Britain Pride Awards avec la beauté de Love Island Maura Higgins hier soir.

Le couple s’est bien entendu à la fête et s’était déjà bécoté dans les couloirs de la Grosvenor House de Londres.

Grille arrière

Smitten Joey Essex et Maura Higgins sont rentrés ensemble dans un taxi[/caption]

James Curly

Maura s’est cachée sous la jupe de sa robe alors que la paire s’embrassait à nouveau[/caption]

Grille arrière

Joey et Maura se sont bien entendus aux Pride of Britain Awards[/caption]

La star de Dancing on Ice Joey et Maura, 31 ans, se sont emmitouflés sur le siège arrière et ont utilisé sa robe jaune à froufrous pour se faufiler un autre moment intime.

Quand ils ont émergé, Joey, 32 ans, a affiché un sourire effronté et Maura a ri alors que les photographes les capturaient en rentrant chez eux.

Plus tôt, la légende de Towie, Joey, l’a attirée pour un baiser et l’a serrée contre lui sans se soucier des gens qui regardaient.

Il a travaillé dur pour s’entraîner pour la prochaine série de Dancing on Ice aux côtés du vainqueur de Love Island 2022, Ekin-Su.

La star de la télé-réalité s’est entraînée sans arrêt et a déclaré qu’il était “chanceux d’avoir son doigt” après un accident sur la glace.

Pendant ce temps, Maura a fait parler d’elle aux National Television Awards la semaine dernière – tout en enfilant une autre robe incroyable – alors qu’elle quittait la fête avec Chris Hughes.

Cependant, un initié nous a dit : “Chris et Maura se sont tous les deux dirigés vers le Hilton ensemble.





«Chris expliquait à Maura où il se trouvait et faisait des gestes alors qu’ils sortaient ensemble. Ils rigolaient et avaient l’air de bien s’entendre.

Maura est sortie avec Giovanni Pernice de Strictly l’année dernière avant de se séparer lors de la série 2021 – qu’il a ensuite remportée avec Rose Ayling Ellis.

Grille arrière

Maura et Joey se sont embrassés devant des spectateurs aux Pride of Britain Awards[/caption]