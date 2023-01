Joey Essex partage les détails graphiques de sa chute d’horreur Dancing on Ice et admet que cela l’a laissé terrifié

Joey Essex de TOWIE s’est écrasé hors de sa zone de confort après avoir été transporté à l’hôpital quelques jours après sa formation pour Danser sur la glace.

La star de télé-réalité ciselée a été ébranlée par le grave accident peu de temps après avoir fait équipe avec l’ancienne championne de l’émission, Vanessa Bauer.

Joey Essex a dévoilé son horrible accident de Dancing On Ice[/caption] Instagram

Il a été secoué et portait une pointe en métal pour protéger son doigt[/caption]

Le joueur de 32 ans a basculé en arrière et a failli se couper le doigt avec son propre patin.

Il a expliqué : « Alors que je patinais le premier jour autour de la patinoire, tout le monde avait les mains sur le visage, genre, il va se faire mal parce que je tombais beaucoup.

«Ils ont dit:« Vous devez ralentir. Nous savons que vous vous amusez, mais détendez-vous. J’étais drôle et je me disais: ‘Oui, je le ferai. Je ne veux pas perdre mon doigt !’

“En dix secondes, je suis tombé à la renverse et ma main est passée sous mon patin et il y avait du sang partout.

« Ils pensaient que je plaisantais à cause de ce que nous venions de dire. “Attendez-vous au drame, attendez-vous au risque”

“Tout ce dont je me souviens, c’est d’un producteur qui a crié : ‘Non, il est sérieux ! Son doigt!’

« Je pouvais voir l’os.

“Quatre médecins sont venus avec une civière.”

Mais la seule chose qui préoccupait Joey était de savoir à quoi l’incident le ferait ressembler.

Il a poursuivi: “C’est ce qui m’a fait encore plus peur, parce que j’étais comme, ils penseront que je ne prends pas ça au sérieux. J’ai été déçu parce que je ne veux pas qu’on pense que j’étais là pour déconner.

« Il y a maintenant une grosse cicatrice sur mon doigt qui me semble bizarre et c’est aussi assez inconfortable. Mon doigt est toujours raide. J’ai de mauvais souvenirs de cette journée, ça a été un grand choc pour moi.

Joey n’était pas le seul blessé à se présenter au lancement de dimanche.

Cette semaine, le juge en chef Christopher Dean a révélé qu’il s’était cassé le doigt « en trébuchant sur une valise dans le noir ».

Et Ekin-Su pourrait manquer le spectacle après avoir été terrassé par la grippe.

Heureusement pour Joey, Vanessa a été un rocher pour lui lors de sa bataille de retour sur la glace.

Alors, selon le pro de la patinoire, quelles sont ses forces – peut-être son énergie, son endurance, sa flexibilité?

Joey a ri: «Tous! Hors glace ou sur glace? Les deux sont assez bons. Je pense que Vanessa est surprise de voir à quel point je suis doué pour la soulever, la faire tourner.

« Elle sait que j’ai la capacité d’être aussi bon que n’importe qui. Nous sommes très positifs pour dimanche.

“Vous pouvez vous attendre à un drame potentiel, vous pouvez vous attendre à un risque.”

Grâce à des apparitions dans des émissions brutales telles que SAS: Who Dares Wins et The Jump, Joey a la réputation d’être un casse-cou à la télévision.

Contre toute attente, il a battu le sportif royal Mike Tindall lors de la finale de la deuxième série de l’émission de ski de Channel 4, mais estime toujours que Dancing On Ice présente plus d’un défi.

Il a ajouté : « Je suis très compétitif. Le meilleur homme a gagné, c’est tout ce que je peux dire ! Sur Dancing On Ice, vous avez le gymnaste Nile, mais tout le monde est vraiment compétitif. Michelle veut vraiment aller jusqu’au bout et gagner. La Vivienne est vraiment, vraiment, bonne et même Ekin-Su — elle s’est beaucoup améliorée.

Joey espère maintenant que Dancing On Ice pourrait ouvrir la porte à une nouvelle carrière.

Il a ajouté: “Toute ma vie, j’ai toujours voulu gagner quelque chose, une médaille – juste pour faire quelque chose de vraiment bien qui me passionnait.

“J’aime les trucs d’athlétisme, j’aime la boxe. J’adore le tennis, donc quelque chose comme ça.

«Mais le patinage sur glace, je ne pouvais même pas imaginer gagner le spectacle.

“Être enfin numéro un serait incroyable.”

Joey Essex et Vanessa Bauer se sont rapprochés de l’émission ITV[/caption]