Joey Essex n’a pas pu attacher ses lacets après une vilaine blessure sur la patinoire Dancing on Ice

JOEY Essex a révélé qu’il était incapable d’attacher ses lacets après avoir subi une vilaine blessure lors des répétitions de Dancing on Ice.

L’ancienne star de Towie, 32 ans, a basculé en arrière et s’est presque coupé le doigt avec son propre patin quelques jours seulement après son entraînement.

Getty

joeyessex/Instagram

Joey, qui est jumelé avec Vanessa Bauer, 26 ans, a été secoué et contraint de porter un embout en métal pour protéger son doigt.

Le favori de la télévision a déclaré qu’il avait eu du mal à effectuer des tâches simples pendant un mois après le terrifiant accident.

« Au début, c’était pour attacher mes lacets… J’avais mal aux doigts, je n’arrivais pas à attacher mes lacets. J’ai donc dû refaire mes lacets pendant environ un mois », a-t-il déclaré.

Joey a déclaré qu’il se retrouvait maintenant avec une “grosse cicatrice” au doigt qui était “assez inconfortable”.

Il a expliqué : « Alors que je patinais le premier jour autour de la patinoire, tout le monde avait les mains sur le visage, genre, il va se faire mal parce que je tombais beaucoup.

«Ils ont dit:« Vous devez ralentir. Nous savons que vous vous amusez, mais détendez-vous. J’étais drôle et je me disais: ‘Oui, je le ferai. Je ne veux pas perdre mon doigt !’

“En dix secondes, je suis tombé à la renverse et ma main est passée sous mon patin et il y avait du sang partout.

« Ils pensaient que je plaisantais à cause de ce que nous venions de dire. “Attendez-vous au drame, attendez-vous au risque”

“Tout ce dont je me souviens, c’est d’un producteur qui a crié : ‘Non, il est sérieux ! Son doigt!’

“Je pouvais voir l’os, quatre médecins sont venus avec une civière.”

Heureusement pour Joey, Vanessa a été un rocher pour lui lors de sa bataille de retour sur la glace.

Après avoir été jumelé avec le champion d’Allemagne de patinage, le duo se fréquente désormais.

Et Joey, 32 ans, admet qu’il a du mal à garder ses mains pour lui – ce qui n’est guère surprenant, étant donné que le couple a passé chaque jour à s’entraîner avant le lancement de l’émission de demain soir sur ITV1.

“Je suis vraiment chanceux d’être jumelé avec Vanessa, j’étais très heureux”, a déclaré Joey avec un sourire lors d’une conversation exclusive avant la série.

Il a ajouté: “Vous êtes proches et vous vous touchez les jambes. . . et partout ailleurs. Vous êtes très intime et cela peut arriver.

“Honnêtement, je ne sais pas comment les gens font cette émission quand ils sont mariés – ce serait un désastre.

“Les gens me disaient, comme, ‘Si j’étais marié. . . Dieu!’ Heureusement que je n’ai pas de bague au doigt, hein ? »

Joey fera ses débuts dans Dancing on Ice ce soir, avec la star de Love Island Ekin-Su CülcüloğluSu, la star de Coronation Street Mollie Gallagher et la chanteuse Michelle Heaton, parmi une série d’autres visages célèbres.

