Joey Essex est jeune libre et célibataire – mais désespéré de s’installer avec quelqu’un qui peut retenir son attention.

La star de télé-réalité de 30 ans s’est séparée de la superbe mannequin brésilienne Brenda Santos en septembre de l’année dernière à la suite d’une romance de verrouillage éclair.

Et avant de sortir avec la beauté de 21 ans, Joey a été liée de manière romantique à une longue et longue liste de femmes – dont Sam Faiers, Amber Turner, Amy Willerton, Stephanie Pratt, Rita Ora et Georgie Purves, entre autres.

Mais maintenant, la star dit que le fait qu’il soit un petit ami fidèle le conduit finalement à se débarrasser rapidement des femmes – afin qu’il puisse ensuite sortir avec quelqu’un d’autre.







(Image: Getty Images)



S’ouvrant sur son histoire de rencontres et ses espoirs pour l’avenir avec The Sun dimanche, Joey a expliqué qu’il n’avait jamais trompé aucune de ses copines.

Il a dit: «Je me sentirais trop mal sur le monde et l’univers.

«Tout mon corps aurait l’impression que c’est une très mauvaise chose que je fais si je devais tromper une fille.







(Image: Instagram)



«Je ne me suis jamais mis dans cette position.»

Il a ajouté: «Les gens sont surpris par cela, mais c’est pourquoi je vide les filles si rapidement. Je n’ai pas besoin de perdre de temps et de les tromper. Je suppose que je n’ai pas trouvé de fille qui me défie.

Joey a également expliqué que, maintenant qu’il a 30 ans, il espère s’installer et fonder une famille avec la bonne femme.

L’ancienne star de TOWIE devrait revenir à Celebs Go Dating de l’E4 plus tard ce mois-ci, où il tentera à nouveau de trouver un nouvel autre significatif – devant les caméras.

Ce sera la troisième fois que la star participera à l’émission de télé-réalité – après avoir déjà participé à la première saison de l’émission en 2016 et revenir l’année suivante pour la deuxième saison.

Celebs Go Dating revient à l’E4 le lundi 25 janvier 2021 à 21h.