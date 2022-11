Joey Essex et Vanessa Bauer, partenaire de Dancing On Ice, se retrouvent aux TV Choice Awards après s’être rapprochés

JOEY Essex a été vu se rapprocher de sa partenaire professionnelle de Dancing On Ice, Vanessa Bauer, alors qu’ils se préparaient pour une soirée en ville.

La star de Towie et le skateur professionnel sont arrivés ensemble aux TV Choice Awards ce soir, rayonnants alors qu’ils posaient pour des photos sur le tapis rouge.

Vanessa et Joey ont regardé chaque centimètre du couple glamour lorsqu’ils sont arrivés ensemble aux TV Choice Awards[/caption] Getty

Vanessa s’est rapprochée de son partenaire célèbre après qu’ils aient été jumelés pour Dancing On Ice.[/caption]

Alors que Joey avait l’air pimpant dans une tenue entièrement noire et une nouvelle coiffure de rideau de style années 90, Vanessa avait l’air éblouissante et particulièrement sur la marque avec une superbe robe de bal bleu glacial.

Vanessa a montré la superbe robe avec un décolleté plongeant alors qu’elle s’arrêtait pour des photos, avant que Joey ne la rejoigne et ne place un bras protecteur autour de sa taille.

Vanessa a répondu en posant une main aimante sur sa poitrine alors qu’elle se blottissait contre lui.

Le duo s’est rapproché après avoir été jumelé pour la prochaine série de Dancing On Ice.

Les initiés disent que Joey, 32 ans, et Vanessa, 26 ans, ont flirté tout au long de leur temps de répétition pour la série de patinage sur glace ITV.

Cela survient malgré le fait que Joey ait serré les lèvres avec Maura Higgins de Love Island lors de l’afterparty des National Television Awards fin octobre.

Une source a déclaré: “Joey et Vanessa se sont rapprochés incroyablement rapidement.

“En ce moment, ils ont réussi à garder tout professionnel, mais on peut dire qu’ils sont tous les deux super dragueurs.

“Ils vont passer beaucoup de temps ensemble au cours des prochains mois en raison des répétitions, il est donc facile de voir comment la romance pourrait s’épanouir.”





Depuis qu’ils ont commencé à s’entraîner, le duo a été vu partir à l’aventure dans la Bentley à 200 000 £ de Joey, et Joey a même été aperçu en train d’embrasser affectueusement la tête de Vanessa lors d’une promenade ensemble.

Ils doivent faire leurs débuts sur glace au début de l’année prochaine pour leur tir au trophée Dancing On Ice.

Ils affronteront Patsy Palmer, The Vivienne de Drag Race UK, Siva Kaneswaran de The Wanted et Mollie Gallagher de Coronation Street.

Dancing On Ice sera lancé en 2023 sur ITV.

Joey était rayonnant lorsqu’il est apparu avec Vanessa sur le tapis rouge[/caption] Getty

La paire avait l’air éblouissante lorsqu’ils sont apparus ensemble aux TV Choice Awards[/caption]