Joey Essex et Vanessa Bauer alimentent les rumeurs d’amour alors qu’ils quittent ensemble les prix TV Choice dans un taxi

JOEY Essex et sa partenaire de Dancing On Ice, Vanessa Bauer, ont alimenté les rumeurs d’amour après avoir été aperçus en train de quitter les TV Choice Awards.

Le couple a été aperçu en train de se mettre à l’aise alors qu’ils quittaient la soirée étoilée à la fin de la nuit dans le même taxi.

Joey et Vanessa ont été vus ensemble sur le tapis rouge lors de la soirée étoilée

La paire rayonnait en quittant la salle ensemble dans le même taxi

Joey a été vu tactile dans le hall à la fin des TV Choice Awards

Joey, 32 ans, rayonnait en quittant le London Hilton sur Park Lane avec sa co-star après la cérémonie de remise des prix remplie de célébrités.

L’ancienne star de TOWIE a été aperçue en train de toucher la patineuse professionnelle dans le hall de la salle, alors qu’il posait ses mains sur sa taille avant de l’aider à monter dans un taxi.

Vanessa était tout sourire alors qu’elle quittait l’hôtel pour se frayer un chemin dans la rue à côté de son concurrent de télé-réalité.

Le couple a ensuite été aperçu en train de se mettre à l’aise dans un taxi noir avant de se diriger vers une destination inconnue.

Cela vient après que le couple ait été vu se détendre ensemble plus tôt dans la soirée.

Le futur duo de danseurs est arrivé aux TV Choice Awards en même temps, rayonnant alors qu’ils posaient pour des photos sur le tapis rouge

Vanessa a montré sa superbe robe bleue avec un décolleté plongeant alors qu’elle s’arrêtait pour des photos, avant que l’ancien camarade de camp I’m A Celeb ne la rejoigne et ne place un bras protecteur autour de sa taille.

Elle répondit en posant une main aimante sur sa poitrine alors qu’elle se blottissait contre lui.





Le duo s’est rapproché après avoir été jumelé pour la prochaine série de Dancing On Ice.

Les initiés disent que Joey, 32 ans, et Vanessa, 26 ans, ont flirté tout au long de leur temps de répétition pour la série de patinage sur glace ITV.

Cela survient malgré le fait que Joey ait serré les lèvres avec Maura Higgins de Love Island lors de l’afterparty des National Television Awards fin octobre.

Une source a déclaré: “Joey et Vanessa se sont rapprochés incroyablement rapidement.

“En ce moment, ils ont réussi à garder tout professionnel, mais on peut dire qu’ils sont tous les deux super dragueurs.

“Ils vont passer beaucoup de temps ensemble au cours des prochains mois en raison des répétitions, il est donc facile de voir comment la romance pourrait s’épanouir.”

Le couple avait déjà été vu se rapprocher pendant l’entraînement, car Joey avait déjà été aperçu en train de planter un baiser sur la star du patinage.

Joey et Vanessa ont été photographiés plus séduisants que jamais alors qu’ils quittaient une séance d’entraînement pour Dancing On Ice dans une patinoire d’Essex.

L’ancien favori de Towie enroula un bras autour de son professeur de danse sur glace, se penchant pour l’embrasser alors qu’elle lui lançait un sourire radieux et se penchait vers lui.

Une source a déclaré: “Ils se sont certainement rapprochés très rapidement, mais ce n’est peut-être pas une surprise – Vanessa est magnifique et Joey a toujours été un charmeur.

“Dès qu’il a été jumelé avec elle, ceux qui le connaissent ont estimé qu’il l’aimerait comme un fou, et il ne perd clairement pas de temps à bouger.”



Joey et Vanessa ont quitté la salle ensemble et sont montés dans le même taxi

Joey rayonnait alors que son partenaire professionnel le rejoignait aux TV Choice Awards

Joey et Vanessa se seraient rapprochés lors des répétitions de Dancing On Ice