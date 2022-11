Joey Essex embrasse la co-star de Dancing on Ice quelques semaines seulement après avoir embrassé Maura Higgins

IMPROBABLE Lothario Joey Essex poursuit son offensive de charme avec la patineuse sexy Vanessa Bauer – lui plantant un tendre baiser sur la tête alors que la paire devient de plus en plus proche.

La semaine dernière, The Sun a raconté comment Joey était rapidement tombé amoureux de Vanessa après avoir été jumelé avec elle pour Dancing on Ice d’ITV – bien qu’il ait été photographié en train de s’embrasser Love Islander Maura Higgins quelques jours plus tôt.

Joey Essex a planté un tendre baiser sur la tête de Vanessa Bauer alors que la paire devient de plus en plus proche[/caption]

Joey a rapidement été séduit par Vanessa après avoir été jumelé avec elle pour Dancing on Ice d’ITV[/caption]

Et maintenant, ils ont été photographiés plus séduisants que jamais en train de quitter une séance d’entraînement pour le spectacle dans une patinoire d’Essex.

Dans des images exclusives, l’ancien favori de Towie a enroulé un bras autour de son professeur de danse sur glace, se penchant pour l’embrasser alors qu’elle lui lançait un sourire radieux et se penchait vers lui.

Une source a déclaré: “Ils se sont certainement rapprochés très rapidement, mais ce n’est peut-être pas une surprise – Vanessa est magnifique et Joey a toujours été un charmeur.

“Dès qu’il a été jumelé avec elle, ceux qui le connaissent ont estimé qu’il l’aimerait comme un fou, et il ne perd clairement pas de temps à bouger.”

La semaine dernière, des photos ont montré le couple se câlinant sur la glace alors qu’ils flirtaient lors d’une première leçon – les proches de Joey plaisantant, il avait “déjà l’œil sur elle” de manière romantique.

Les initiés ont déclaré que le couple avait flirté tout au long des sessions, Joey prévoyant de l’inviter à une soirée dans l’Essex et de retourner dans son manoir voisin dans le but de l’impressionner.

Il y a à peine deux semaines, Joey a été photographié en train de bécoter passionnément Maura après les National Television Awards – suscitant des rumeurs selon lesquelles ils pourraient commencer à sortir ensemble.

Mais il semble avoir rapidement évolué, tandis que Maura a insisté sur le fait qu’elle était célibataire.





Joey, un vétéran de la télé-réalité qui est également apparu dans I’m A Celebrity, The Jump, SAS Who Dares Wins et Celebrity Masterchef, était auparavant sorti avec la star de Towie, Sam Faiers, pendant cinq ans.

Depuis, il a été lié à une série de femmes glamour, dont Rita Ora après une fête à la maison arrosée il y a plusieurs années, bien que le couple ait insisté sur le fait qu’ils n’étaient que des amis.

Les initiés ont déclaré que le couple avait flirté tout au long des sessions[/caption]