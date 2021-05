Joey Essex dit qu’il repousse les filles parce qu’il ne veut pas les perdre comme s’il avait perdu sa mère

Debout dans le couloir du somptueux manoir de Joey Essex est une photo de sa mère, qui s’est suicidée alors qu’il n’avait que dix ans.

C’est le seul rappel de la perte atroce que la star de Towie peut supporter après deux décennies à essayer d’éviter de faire face au chagrin.

Maintenant, Joey, 30 ans, joue dans un documentaire de la BBC Three où il se tourne vers la thérapie après avoir réalisé que le chagrin est en train de tuer son rêve de fonder une famille et de trouver le véritable amour.

Fondant en larmes, il dit: «Ma mère m’aimait, mais elle m’a quitté. Je me dis simplement: si elle m’aimait autant, pourquoi me quitterait-elle?

«J’ai eu beaucoup de relations mais je finis toujours par les repousser.

«Imaginez si j’étais avec quelqu’un et que j’avais des enfants avec eux et que j’aimais vraiment cette personne, puis elle m’a quitté. Je ne saurais pas quoi faire. Je pense déjà que nous allons rompre avant d’être ensemble. Je le repousse.

«Je suis passé du statut de grand fêtard à sortir. Maintenant, je veux vraiment une famille. Je veux trouver le vrai amour.

«Je pense que ma vie a été trop douloureuse pour cette personne. Parce que je ne leur fais pas subir ce que j’ai vécu.

«Je sais que je dois changer les choses maintenant, alors j’ai décidé de chercher de l’aide.»

Depuis qu’il est devenu célèbre dans The Only Way Is Essex d’ITVBe il y a dix ans, Joey a été lié de manière romantique à la pop star Rita Ora ainsi qu’à sa compatriote star de Towie Sam Faiers, à la mannequin Lorena Medina et à sa collègue préférée de la réalité Stephanie Pratt.

Lorsqu’il a célébré son anniversaire l’année dernière, il a réalisé qu’il voulait s’installer. Mais il y avait une femme qui se tenait sur le chemin – Tina, la «mère de rêve» qui a perdu son combat contre la dépression en 2001, laissant Joey sans vie.

Bien qu’il ait toujours une famille aimante sous la forme de son père Don, de sa sœur aînée Frankie et de sa nan – qui figurent tous dans le documentaire -, elle a laissé un énorme vide dans sa vie.

Cela l’a vu endurer des crises de panique ainsi que de l’anxiété – et, malgré la renommée et la fortune, il souffre encore aujourd’hui.

Il a dit: «Je me souviens de l’époque où je me réveillais en criant« Dis à maman que je l’aime ». J’avais l’habitude de . . . maintenant ça me revient. J’avais l’habitude de le répéter – je paniquais et devenais fou. C’est pourquoi j’ai l’habitude de dépenser de l’argent et de m’en débarrasser.

«J’essaye de combler une lacune. J’ai tout essayé, j’ai tout fait. Rien ne me rend heureux.

«Tout ce que j’ai accompli dans la vie, à qui dois-je le prouver? Personne. Je jetterais tout pour passer une heure avec elle. Je veux faire partie de ces personnes qui disent: «Cette thérapie a changé ma vie». «

Dans le documentaire, diffusé sur BBC1 et iPlayer le 3 juin, Joey est vu en visite chez le psychologue clinicien et psychanalyste Dr Stephen Blumenthal.

L’émission suit leurs sessions sur plusieurs semaines alors que Joey tente de comprendre pourquoi la mort de sa mère le retient tant.

Mais la star a du mal à exprimer ses véritables pensées et sentiments lors de leurs premières réunions et admet ouvertement qu’il ne fait pas confiance au Dr Blumenthal.

Il dit: «Il y a juste quelque chose à propos de ce type – je ne peux tout simplement pas m’ouvrir à lui. Je ne sais pas pourquoi.

«Je ne veux pas lui dire quelque chose de vraiment personnel sur ma vie.»

Le Dr Blumenthal reconnaît que Joey a de graves problèmes de confiance, qui découlent de la perte de sa mère à un si jeune âge.

Il se rend également compte que Joey a créé un personnage en étant sous les yeux du public, qu’il doit surmonter.

Joey, dont la popularité a explosé lorsqu’il est apparu sur I’m A Celebrity en 2013, admet: «J’ai passé une décennie à devenir le Joey Essex que tout le monde connaît.

«Toutes ces petites choses viennent de créer qui je suis – la mode, les slogans, le côté stupide de moi. Tout se mélange en un seul. Toutes ces émissions que j’ai faites – elles ne montrent qu’un tout petit peu de qui je suis.

«Personne ne m’a vraiment vu. Les gens ne savent pas vraiment qui je suis. Parfois, cela me trouble, car je ne sais pas vraiment qui je suis non plus.

Dans le but de construire un avenir meilleur, Joey essaie de renouer avec son passé – ce qu’il a toujours eu du mal à faire parce que c’était trop douloureux.

Il revisite donc la maison familiale de Bermondsey, dans le sud-est de Londres, où il a vécu pendant ses premières années et s’étonne quand cela ramène autant de souvenirs positifs.

Joey retourne également au marché de Billingsgate où la photo dans son couloir a été prise et discute avec son père.

Il discute longuement avec sa sœur et sa cousine, Chloe Sims, 39 ans, qui, petite fille, était prise en charge par la mère de Joey.

Enfin, Joey s’assoit avec sa nan et son frère pour regarder les films à la maison mettant en vedette Tina qu’il a toujours pensé que ce serait trop douloureux à voir. Mais au contraire, il trouve que c’est une expérience joyeuse.

Il a dit: «Je vois maintenant que si vous ne faites pas face aux choses, cela peut être très différent. Je sais juste que tout ce que je vais faire ira mieux.

«Je vais me sentir plus zen. Je n’ai jamais été comme ça. J’ai toujours été erratique.

«Cela a été difficile de faire ça, mais je sens un poids énorme se détacher de mes épaules. Je peux vivre avec maintenant.

«J’ai accompli la plus grande chose de ma vie.»

Joey Essex: Grief and Me sera disponible sur BBC iPlayer à partir de 6h le 3 juin et sur BBC1 le 3 juin à 21h.

