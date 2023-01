Joey Essex de Dancing on Ice s’ouvre sur sa romance avec Vanessa Bauer et dit “Si j’étais marié, ce serait un désastre”

APRÈS s’être inscrit à Dancing On Ice, Joey Essex savait qu’il commencerait la nouvelle année avec quelques chutes.

Mais l’ancienne star de Towie n’avait aucune idée que l’un d’entre eux serait pour sa partenaire professionnelle glamour, Vanessa Bauer.

Joey Essex et Vanessa Bauer lors d'un appel photo pour Dancing On Ice 2023 aux studios ITV

Depuis leur mise en couple en novembre, Joey et Vanessa, 26 ans, sont devenus inséparables

Après avoir été jumelé avec le champion d’Allemagne de patinage, le duo se fréquente désormais.

Et Joey, 32 ans, admet qu’il a du mal à garder ses mains pour lui – ce qui n’est guère surprenant, étant donné que le couple a passé chaque jour à s’entraîner avant le lancement de l’émission de demain soir sur ITV1.

“Je suis vraiment chanceux d’être jumelé avec Vanessa, j’étais très heureux”, a déclaré Joey avec un sourire lors d’une conversation exclusive avant la série.

Il a ajouté: “Vous êtes proches et vous vous touchez les jambes. . . et partout ailleurs. Vous êtes très intime et cela peut arriver.

“Honnêtement, je ne sais pas comment les gens font cette émission quand ils sont mariés – ce serait un désastre.

“Les gens me disaient, comme, ‘Si j’étais marié. . . Dieu!’ Heureusement que je n’ai pas de bague au doigt, hein ? »

Depuis qu’ils ont été jumelés en novembre, Joey et Vanessa, 26 ans, sont devenus presque inséparables.

En plus de passer du temps à la maison de Joey dans l’Essex, cette semaine, il a fait l’amour avec Vanessa autour d’un déjeuner traditionnel à base de tarte et de purée dans l’East End.

Le vétéran de la télé-réalité l’a également emmenée comme rendez-vous à la fête d’anniversaire de son ami Towie, James Argent, le mois dernier.

Joey a déclaré: “C’est une fille adorable, elle est belle à l’intérieur comme à l’extérieur, et nous nous entendons vraiment bien. Tu sais, c’est agréable de se réveiller le matin et de savoir que je vais rencontrer Vanessa.

« Nous sourions tous les deux, rions tous les deux et passons une très bonne journée sur la glace.

“On s’entend vraiment. C’est une fille très humble, honnête, authentique et charmante.

‘Même si ça casse des os, je suis partant’

Dancing On Ice est aussi célèbre pour les incroyables routines de ses célébrités que pour être un foyer de romance.

Entre autres, David Seaman est tombé amoureux de sa femme Frankie Poultney, tandis que Samia Ghadie a épousé Sylvain Longchambon après s’être rencontré dans l’émission.

Joey Essex s'est cassé le doigt lors de son deuxième jour de formation Dancing on Ice

Vanessa elle-même s’est associée à des stars qui ont ensuite été frappées par la soi-disant «malédiction» et se sont séparées de leurs petites amies, dont Jake Quickenden, Wes Nelson et Joe Warren-Plant.

Alors que se passe-t-il vraiment entre Joey et la sirène du skate ?

Joey a déclaré: “Vanessa est tellement gentille. La façon dont elle se soucie de son patinage, elle est tellement passionnée par ça.

«Je détesterais jamais la laisser tomber de quelque manière que ce soit.

“Vanessa ne le sait pas encore mais je veux essayer quelque chose que personne n’a jamais fait, même professionnellement, quelque chose d’aussi unique, le mouvement le plus étrange et le plus fou que vous ayez jamais vu.

« Même si cela signifie se casser des os, je suis partant. Je le pense sincèrement. Je dois rendre Vanessa fière. Tout ce que je peux dire, c’est que Vanessa est super stricte et j’aime ça, et c’est exactement ce que j’ai demandé à un partenaire dans l’émission.

Le côté d’acier est peut-être surprenant de la part d’un homme qui s’est fait connaître sur Towie en tant qu’imbécile adorable.

Mais plus d’une décennie plus tard, Joey a eu le dernier mot après avoir forgé une carrière réussie à l’écran et en dehors, avec une valeur nette estimée à 8 millions de livres sterling grâce à une série d’investissements avisés.

Maintenant, il fait la queue pour Dancing On Ice aux côtés d’autres célébrités, dont l’ancienne pop star Michelle Heaton, la gagnante de Love Island Ekin-Su Culculoglu, la gymnaste olympique Nile Wilson et la drag queen The Vivienne.

Et il a pour objectif de gagner, à tout prix.

Il a déclaré : « C’est peut-être dangereux, mais même si je n’y arrive pas, je veux essayer. Et puis les gens sauront que ce n’est pas une blague pour moi. Je dois être fier de moi et je dois rendre fier tout le Royaume-Uni.

“J’ai l’impression que je doute beaucoup et j’ai envie d’essayer et – eh bien, pas d’essayer – je VAIS prouver aux gens qu’ils ont tort.”

Vous pourriez l’écrire comme un grand discours, si Joey ne s’était pas déjà coupé à l’os dans l’une des chutes les plus dramatiques de la série à ce jour.

Quelques jours seulement après le début de l’entraînement, il a basculé en arrière et s’est presque coupé le doigt avec son propre patin.

Il a expliqué : « Alors que je patinais le premier jour autour de la patinoire, tout le monde avait les mains sur le visage, genre, il va se faire mal parce que je tombais beaucoup.

Ils ont dit qu’il fallait ralentir. Nous savons que vous vous amusez, mais détendez-vous.

J’étais drôle et je me disais: ‘Oui, je le ferai. Je ne veux pas perdre mon doigt !’

Puis en moins de dix secondes, je suis tombé à la renverse et ma main est passée sous mon patin et il y avait du sang partout.

Ils pensaient que je plaisantais à cause de ce que nous venions de dire.

“Attendez-vous au drame, attendez-vous au risque”

“Tout ce dont je me souviens, c’est d’un producteur qui a crié : ‘Non, il est sérieux ! Son doigt!’ Je pouvais voir l’os. Quatre médecins sont venus avec une civière.

Mais la seule chose qui préoccupait Joey était de savoir à quoi l’incident le ferait ressembler.

Il a poursuivi: “C’est ce qui m’a fait encore plus peur, parce que j’étais comme, ils penseront que je ne prends pas ça au sérieux. J’ai été déçu parce que je ne veux pas qu’on pense que j’étais là pour déconner.

« Il y a maintenant une grosse cicatrice sur mon doigt qui me semble bizarre et c’est aussi assez inconfortable. Mon doigt est toujours raide. J’ai de mauvais souvenirs de cette journée, ça a été un grand choc pour moi.

Joey n’est pas le seul blessé à se présenter au lancement de dimanche.

Cette semaine, le juge en chef Christopher Dean a révélé qu’il s’était cassé le doigt « en trébuchant sur une valise dans le noir ».

Et Ekin-Su pourrait manquer le spectacle après avoir été terrassé par la grippe.

Heureusement pour Joey, Vanessa a été un rocher pour lui lors de sa bataille de retour sur la glace.

Alors, quels sont les points forts du pro, peut-être son énergie, son endurance, sa flexibilité ?

Joey a ri: «Tous! Hors glace ou sur glace? Les deux sont assez bons. Je pense que Vanessa est surprise de voir à quel point je suis doué pour la soulever, la faire tourner. Elle sait que j’ai la capacité d’être aussi bon que n’importe qui pour faire ça.

«Nous sommes très positifs à propos de dimanche soir. Vous pouvez vous attendre à un drame potentiel, vous pouvez vous attendre à un risque.

Grâce à des apparitions dans des émissions brutales telles que SAS: Who Dares Wins et The Jump, Joey a la réputation d’être un casse-cou.

Contre toute attente, il a battu le sportif royal Mike Tindall lors de la finale de la deuxième série de l’émission de ski de Channel 4, mais estime toujours que Dancing On Ice présente plus d’un défi.

Il a ajouté : « Je suis très compétitif. Le meilleur homme a gagné, c’est tout ce que je peux dire ! Sur Dancing On Ice, vous avez le gymnaste Nile, mais tout le monde est vraiment compétitif. Michelle veut vraiment aller jusqu’au bout et gagner. Le Vivienne est vraiment, vraiment, bon et même Ekin-Su — il s’est beaucoup amélioré.

Joey espère maintenant que Dancing On Ice pourrait ouvrir la porte à une nouvelle carrière.

Il a ajouté : « Toute ma vie, j’ai toujours voulu gagner quelque chose, une médaille. Juste pour faire quelque chose de vraiment bien qui me passionnait.

“J’aime les trucs d’athlétisme, j’aime la boxe. J’adore le tennis, donc quelque chose comme ça. Mais le patin à glace, je ne pouvais même pas imaginer gagner le spectacle.

“Être enfin numéro un serait incroyable.”